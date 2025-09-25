Ο τρανς σύντροφος του φερόμενου ως δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, αναγκάστηκε να αλλάζει συνεχώς σπίτια στα τελευταία χρόνια του λυκείου, καθώς οι σχέσεις του με την οικογένειά του διαλύθηκαν λόγω της Μορμονικής πίστης.

Ο 22χρονος Λανς Τούιγκς εκδιώχθηκε από το σπίτι του όταν απομακρύνθηκε από τη Μορμονική πίστη της οικογένειάς του και φέρεται να είχε μπλέξει με αλκοόλ και ουσίες ενώ ήταν ακόμη ανήλικος. Έτσι αναγκάστηκε να μένει πότε στο σπίτι δύο φίλων του, πότε σε καναπέδες γνωστών, όπως εξήγησε η αδελφή των φίλων του, Μπρέιλον Νίλσεν, στη «New York Post».

Trans boyfriend of Charlie Kirk suspect Tyler Robinson was kicked out of family’s home over Mormon faith https://t.co/uTgjn5mm3L pic.twitter.com/G9PuTLWnT2 — New York Post (@nypost) September 25, 2025

«Ήταν πότε έτσι, πότε αλλιώς. Δεν είχε μόνιμη στέγη και κοιμόταν σε καναπέδες φίλων. Έμενε και μαζί μας για μήνες, αλλά δεν του άρεσε να νιώθει βάρος», είπε η 19χρονη. «Αγάπησα τον Λανς. Οι γονείς του τον πέταξαν έξω και έζησε μαζί μας. Ποτέ δεν ταίριαξαν οι γονείς του με τη δική μου οικογένεια». Η ίδια περιέγραψε τους γονείς του ως «φανατικούς θρησκόληπτους», απορρίπτοντας τις φήμες ότι ο Λανς Τούιγκς είχε προβλήματα με ναρκωτικά. «Απ’ όσο ξέρω, ποτέ δεν έκανε χρήση. Δεν ήθελε να βγει σε πάρτι. Δεν ήταν τέτοιος τύπος», είπε.

Η Μπρέιλον Νίλσεν τον χαρακτήρισε «σκληρά εργαζόμενο» και «άριστο μαθητή», που φρόντιζε πάντα να μην μένει κανείς απέξω στο «UT Success Academy», ένα πρόγραμμα για χαρισματικούς μαθητές. «Πήγαμε μαζί σε έναν σχολικό χορό. Φρόντισε όλοι να έχουν μεταφορά, ρούχα. Όταν χάλασε το αμάξι της αδερφής μου, ήρθε να τη βοηθήσει», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής του σχολείου, Μπεν Κάουφμαν, επιβεβαίωσε ότι άκουσε μόνο θετικά για τον Λανς Τούιγκς: «Ό,τι έχω μάθει για εκείνον είναι πως ήταν εξαιρετικό παιδί, ευγενικός και εργατικός». Παρά την ανοιχτή του στάση, η Νίλσεν παραδέχτηκε πως δεν είχε καταλάβει ποτέ ότι ο Λανς Τουίγκς ήταν τρανς. Ωστόσο, έσπευσε να τον υπερασπιστεί: «Δεν είχε καμία σχέση με το σχέδιο του Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο Λανς που γνώριζα δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

Η μητέρα της, Τζάκι, συμφώνησε: «Δεν πιστεύω ότι είχε καμία εμπλοκή. Είναι καλό παιδί, συμπονετικός, νοιάζεται για τη δουλειά του. Ελπίζω ο κόσμος να πάψει να τον μισεί μέχρι να μάθει τα γεγονότα. Δεν το αξίζει αυτό».

Ο Λανς Τούιγκς πρόσφατα εγκατέλειψε το διαμέρισμα που μοιραζόταν με τον Ταίλερ Ρόμπινσον στο Σεντ Τζορτζ. Ο σερίφης της κομητείας Ουάσινγκτον, Νέιτ Μπρουκσμπι, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «ασφαλές μέρος, πολύ μακριά» και χρειάζεται «να μείνει χαμηλά για καιρό». Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη δολοφονία του Κερκ και, σύμφωνα με τις αρχές, συνεργάζεται πλήρως με τις έρευνες.