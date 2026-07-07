Μία απίστευτη και ιδιαιτέρως συγκινητική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα με πρωταγωνίστριες δύο αδελφές, Οι γυναίκες γέννησαν την ίδια ημέρα και οι δύο αγόρια που είχαν μάλιστα και το ίδιο βάρος.

Την είδηση αποκάλυψε η μαιευτήρας-γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη μέσω σχετικής της ανάρτησης στο Facebook.

«Οι δύο αδελφές έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2.810 γραμμάρια» γράφει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση της γιατρού

«Δύο αδελφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή τις ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών και, σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος 2810γρ .

Μια μοναδική σύμπτωση που θα τις ενώνει για πάντα και θα χαρίζει στα μικρά τους έναν ξεχωριστό δεσμό από την πρώτη κιόλας στιγμή της ζωής τους. Να είναι πάντα γερά, τυχερά και ευτυχισμένα! Είμαστε ευγνώμων που μας εμπιστευτήκαμε για την υλοποίηση του δικού σας ονείρου κι ακόμα περισσότερο για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά».