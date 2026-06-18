Το νερό αποτελεί το πιο σημαντικό «καύσιμο» για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς συμμετέχει σε σχεδόν όλες τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος. Από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού μέχρι την αποβολή των τοξινών και τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας, η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την υγεία.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όλο και περισσότεροι ειδικοί εξετάζουν ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς: Παίζει ρόλο η θερμοκρασία του νερού που πίνουμε;

Αν και δεν υπάρχει οριστική επιστημονική απάντηση για το ποια θερμοκρασία είναι η ιδανική, οι διαθέσιμες έρευνες δείχνουν ότι το κρύο, το χλιαρό και το ζεστό νερό μπορεί να προσφέρουν διαφορετικά οφέλη, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και τις συνθήκες.

Κρύο νερό: Σύμμαχος στην ενυδάτωση και την αποκατάσταση

Το παγωμένο ή δροσερό νερό αποτελεί την πρώτη επιλογή για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί να συμβάλει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος μετά από έκθεση στη ζέστη ή μετά από άσκηση, βοηθώντας τον οργανισμό να επανέλθει πιο γρήγορα.

Παράλληλα, έρευνα σε αθλητές έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν κρύο νερό μετά από προπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες έτειναν να πίνουν μεγαλύτερες ποσότητες και να παρουσιάζουν καλύτερα επίπεδα ενυδάτωσης σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν νερό σε διαφορετική θερμοκρασία.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η κατανάλωση κρύου νερού μπορεί να αυξήσει ελαφρώς την ενεργειακή δαπάνη του οργανισμού, καθώς το σώμα χρειάζεται να καταναλώσει μικρή ποσότητα ενέργειας για να το φέρει στη φυσιολογική του θερμοκρασία.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο όφελος είναι περιορισμένο και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα.

Χλιαρό νερό: Η επιλογή που συνδέεται με την καλή πέψη

Το χλιαρό νερό θεωρείται από πολλούς η πιο ήπια επιλογή για τον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται το πρωί ή μετά τα γεύματα.

Η επαρκής κατανάλωση νερού, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας, συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη διατήρηση της φυσιολογικής κινητικότητας του εντέρου.

Ορισμένες έρευνες έχουν συνδέσει το χλιαρό νερό με καλύτερη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και στη διευκόλυνση της πέψης.

Σε μελέτη που εξέτασε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση, όσοι κατανάλωναν χλιαρό νερό εμφάνισαν ταχύτερη επαναφορά της λειτουργίας του εντέρου σε σχέση με εκείνους που δεν το έκαναν.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποδειχθεί εάν το όφελος οφείλεται αποκλειστικά στη θερμοκρασία του νερού.

Ζεστό νερό: Ανακούφιση για λαιμό και αναπνευστικό

Το ζεστό νερό συνδέεται παραδοσιακά με την ανακούφιση από συμπτώματα κρυολογήματος και εποχικών ιώσεων.

Η κατανάλωσή του μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση από τον πονόλαιμο, τον βήχα και τη ρινική συμφόρηση, ενώ ο ατμός που παράγεται κατά την κατανάλωσή του βοηθά στην ενυδάτωση των αεραγωγών και των ρινικών κοιλοτήτων.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα ζεστά ροφήματα μπορούν να μειώσουν προσωρινά την αίσθηση δυσφορίας που προκαλούν οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Επιπλέον, όπως και το χλιαρό νερό, το ζεστό νερό φαίνεται να συμβάλλει στη διευκόλυνση της πέψης και στη σωστή λειτουργία του εντέρου.

Τελικά ποια θερμοκρασία είναι η καλύτερη;

Η απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και τις συνθήκες της στιγμής.

Το κρύο νερό μπορεί να είναι πιο ευχάριστο και αποτελεσματικό μετά από άσκηση ή έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Το χλιαρό νερό συνδέεται με την πέψη και την καλή λειτουργία του εντέρου, ενώ το ζεστό νερό μπορεί να προσφέρει ανακούφιση όταν υπάρχουν συμπτώματα κρυολογήματος ή συμφόρησης.

Οι ειδικοί συμφωνούν πάντως σε ένα βασικό συμπέρασμα: η σωστή ενυδάτωση είναι πολύ πιο σημαντική από τη θερμοκρασία του νερού.

Είτε προτιμάτε παγωμένο, χλιαρό είτε ζεστό νερό, το σημαντικότερο είναι να πίνετε αρκετή ποσότητα μέσα στην ημέρα ώστε ο οργανισμός σας να παραμένει σωστά ενυδατωμένος και να λειτουργεί αποτελεσματικά.