Το έχετε πιθανότατα ακούσει από παιδιά: «Μην ξύνεις το τσίμπημα… θα το κάνεις χειρότερο». Παρότι η εν λόγω συμβουλή έμοιαζε με «γιατροσόφι» που περνούσε από γενιά σε γενιά, ειδικοί εξηγούν πως όχι μόνο δεν είναι ανυπόστατη, αλλά τεκμηριώνεται και επιστημονικά.

Οι ερευνητές – όλο και περισσότερο – κατανοούν καλύτερη γιατί ακόμη και μια ήπια φαγούρα μπορεί να σας παγιδεύσει σε έναν φαύλο κύκλο: όσο ξύνεστε για ανακούφιση, τελικά μεγαλώνει το αίσθημα του κνησμού και ξύνεστε περισσότερο. Δερματολόγοι στο Associated Press επισημαίνουν ότι, αν δεν αγνοήσετε ένα τσίμπημα από κουνούπι, είναι πιθανό να καταλήξετε με ένα πιο πρησμένο και πιο ερεθισμένο σημείο που θα σας φαγουρίζει περισσότερο.

Τι έδειξε η έρευνα για τη φαγούρα

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί πως η φαγούρα και το ξύσιμο είναι ένα κοινό φαινόμενο στα περισσότερα είδη. Ερευνητές εκτιμούν πως ενδεχομένως να υπάρχει εξελικτική εξήγηση, καθώς μπορεί να προσφέρει μια μικρή προστασία απέναντι σε μικρόβια.

Αναζητώντας απαντήσεις επιστήμονες εξέτασαν μια συνηθισμένη μορφή κνησμού, την αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, που προκαλείται από ερεθιστικές ουσίες όπως ο δηλητηριώδης κισσός ή το νικέλιο στα κοσμήματα.

Οι επιστήμονες εφάρμοσαν μια ουσία που προκαλεί αντίστοιχο εξάνθημα στα αυτιά ποντικιών. Τα φυσιολογικά ποντίκια άρχισαν να ξύνονται και τότε φλεγμονώδη κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος έσπευσαν στο σημείο, αυξάνοντας το πρήξιμο. Αντίθετα, το εξάνθημα ήταν πολύ πιο ήπιο σε ποντίκια που είχαν εκτραφεί με ελαττωματικά νευρικά κύτταρα ανίχνευσης του κνησμού.

Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν η διαφορά οφειλόταν πράγματι στο ξύσιμο. Η απάντηση δόθηκε όταν σε φυσιολογικά ποντίκια τοποθετήθηκαν ειδικά κολάρα, ώστε παρά το αίσθημα της φαγούρας να μην μπορούν να ξυστούν. Και σε αυτά τα ποντίκια παρατηρήθηκε πολύ μικρότερο πρήξιμο και λιγότερα φλεγμονώδη κύτταρα.

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, τα στοιχεία αυτά ταιριάζουν με την καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία: το ξύσιμο μπορεί πραγματικά να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αν αφήσετε ήσυχο ένα τσίμπημα από κουνούπι, η φαγούρα συνήθως υποχωρεί μέσα σε πέντε ή δέκα λεπτά για τους περισσότερους ανθρώπους. Αν όμως αρχίσετε να το ξύνετε, μπορεί να σας ταλαιπωρεί ακόμη και για ημέρες, ενώ το αίσθημα του κνησμού αυξάνεται και η φλεγμονή μεγαλώνει.

Τι συμβαίνει στο δέρμα μας όταν ξύνουμε το τσίμπημα

Για να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο δέρμα, οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά τα μαστοκύτταρα, τα οποία συγκαταλέγονται στους πρώτους «ανταποκριτές» του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν ενεργοποιούνται, απελευθερώνουν ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση μικροβίων ή τοξινών. Μέσω της ισταμίνης, όμως, μπορούν να προκαλέσουν και αλλεργικές αντιδράσεις με φαγούρα.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι τα αλλεργιογόνα μπορούν να ενεργοποιήσουν τα μαστοκύτταρα. Όμως δεν είναι τα μόνα ερεθίσματα. Άλλα σήματα μπορούν επίσης να τα κινητοποιήσουν, ανάμεσά τους και ο πόνος. Και όταν ξυνόμαστε, συνήθως συνεχίζουμε μέχρι το σημείο να αρχίσει να πονάει.

Τα νευρικά κύτταρα που ανιχνεύουν τον πόνο απελευθερώνουν έναν χημικό αγγελιοφόρο που ονομάζεται ουσία P. Η εν λόγω ουσία μπορεί να ενεργοποιήσει τα μαστοκύτταρα μέσω διαφορετικής μοριακής οδού από εκείνη που χρησιμοποιούν τα αλλεργιογόνα. Αυτό δημιουργεί ένα διπλό πλήγμα για το δέρμα και εξηγεί γιατί το ξύσιμο μπορεί να κάνει ένα εξάνθημα ή ένα τσίμπημα ακόμη πιο φλεγμονώδες και πιο ενοχλητικό.

Πώς να αντιμετωπίσετε μια ήπια φαγούρα

Η αντιμετώπιση της φαγούρας εξαρτάται από την αιτία της. Προς το παρόν, τα αντιισταμινικά και ορισμένα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την κνίδωση μπορούν να μειώσουν μέρος του κνησμού που προκαλείται από τα μαστοκύτταρα.

Για τη φαγούρα από τσιμπήματα εντόμων και άλλες μορφές δερματίτιδας εξ επαφής, οι δερματολόγοι συστήνουν προϊόντα κατά του κνησμού, όπως κρέμα υδροκορτιζόνης, λοσιόν καλαμίνης ή αλεσμένη βρώμη.

Ωστόσο εάν δεν έχετε κάτι από τα παραπάνω ένα απλό, πρακτικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό τέχνασμα είναι η επαφή με κάτι κρύο ή η χρήση κρέμας με μενθόλη. Με αυτόν τον τρόπο «ξεγελάτε» τον μηχανισμό που ενεργοποιείται με τη φαγούρα, καθώς το αίσθημα του κρύου κυριαρχεί και κερδίζεται αρκετό χρόνο ώστε, αν αποφύγετε το ξύσιμο, να σπάσετε τον φαύλο κύκλο κνησμού και ξυσίματος. Όπως επισημαίνουν οι δερματολόγοι στο Associated Press, μοιάζει με έναν μικρό «κωδικό παράκαμψης» για το δέρμα.

Το συμπέρασμα είναι απλό: όσο δελεαστικό κι αν είναι το ξύσιμο, ειδικά μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού, μπορεί να κάνει το σημείο πιο πρησμένο, πιο ερεθισμένο και πιο επίμονα ενοχλητικό. Η καλύτερη κίνηση είναι να αντισταθείτε, να χρησιμοποιήσετε κατάλληλα καταπραϋντικά προϊόντα και να αφήσετε το δέρμα να ηρεμήσει χωρίς επιπλέον τραυματισμό.