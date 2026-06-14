Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο νέο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον ΑΝΤ1, όταν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ανέλαβε να μεταμορφωθεί σε Μιχάλη Ρέππα.

Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσίασε στη σκηνή την ιδιαίτερη μίμηση του δημοφιλούς δημιουργού, χωρίς να γνωρίζει πως τον περίμενε μια απρόσμενη έκπληξη αμέσως μετά την εμφάνισή του.

Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της βαθμολόγησης, ο Σάκης Ρουβάς καλωσόρισε στο πλατό ένα γνώριμο πρόσωπο του σόου. Ο Μιχάλης Ρέππας βρέθηκε εκτάκτως στην κριτική επιτροπή, επιστρέφοντας στο πρόγραμμα στο οποίο είχε συμμετάσχει σε παλαιότερο κύκλο.

Η παρουσία του προκάλεσε ενθουσιασμό στο στούντιο, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του που βρέθηκε ξανά στο γνώριμο περιβάλλον του τηλεοπτικού σόου.

«Ήμασταν μαζί με την Κατερίνα τότε, στο All Star, είχαμε περάσει πολύ ωραία. Γιατί παίρναμε άδεια από την αστυνομία και ερχόμασταν εδώ, την περίοδο του κορονοϊού. Περνούσαμε πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως η επιστροφή του στο πλατό ξύπνησε ευχάριστες αναμνήσεις από εκείνη την ιδιαίτερη περίοδο, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο τηλεοπτικό εγχείρημα αποτέλεσε για όλους μια ευχάριστη ανάσα μέσα στην καθημερινότητα της εποχής.

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι εδώ πάλι γιατί είχα περάσει φανταστικά. Ήταν φανταστικά γιατί πραγματικά ήταν ένα διάλειμμα ζωής μέσα σε μια κάπως νεκρή Αθήνα. Περνούσαμε υπέροχα. Έτσι, έρχομαι σαν σε ένα πάρτι τώρα».

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν παρακολούθησε τη μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, παραδεχόμενος πως δεν περίμενε ποτέ να δει τον εαυτό του να αποτελεί αντικείμενο μίμησης στο δημοφιλές σόου.

«Μπορώ να πω στα αλήθεια πως αισθάνομαι; Δεν το ήξερα ότι θα το νιώσω. Συγκινήθηκα κιόλας, λιγάκι. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έβλεπα ποτέ εμένα γιατί έχω δισκογραφήσει… ένα τραγούδι, το εξής ένα».

Η ιδιαίτερη συνάντηση των δύο ανδρών έκλεψε τις εντυπώσεις του επεισοδίου, προσφέροντας μία από τις πιο ζεστές και ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς.