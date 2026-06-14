Εκτεταμένη δράση, με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων, η οποία ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2025 και έφτασε μέχρι και τη στιγμή των συλλήψεων, φέρεται να διέπραττε το κύκλωμα με τις απάτες στις πολεοδομίες.

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας με χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε και ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

Μόνο για μια παράνομη πολεοδομική διευθέτηση αυθαίρετου κτίσματος στη Μύκονο φέρεται να ζητήθηκαν και να διακινήθηκαν 15.000 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, τον Νοέμβριο, ζητήθηκε χρηματικό ποσό για τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής σχετικά με αυθαίρετη κατασκευή στον 7ο όροφο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Αλλοίωναν φωτογραφίες

Αλλοίωναν φωτογραφίες με Photoshop για να εξασφαλίζουν θετικές γνωμοδοτήσεις. Σε άλλη απάτη, που έμεινε στη μέση λόγω των συλλήψεων, αφορούσε ακίνητο στον Κεραμεικό, για το οποίο φέρεται να επιδιώχθηκε η εξασφάλιση θετικών γνωμοδοτήσεων από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την προώθηση της υπόθεσης και την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των απαιτούμενων εγκρίσεων, φέρεται να ζητήθηκαν συνολικά 40.000 ευρώ, εκ των οποίων 30.000 ευρώ αφορούσαν την εξασφάλιση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και 10.000 ευρώ ως αμοιβή για τη διαμεσολάβηση και τις σχετικές ενέργειες.

Όπως προέκυψε μάλιστα από την έρευνα των Αρχών, φωτογραφίες του ακινήτου και των εργασιών που επρόκειτο να τροποποιηθούν είχαν αποσταλεί προκειμένου να υποστούν επεξεργασία με τη χρήση του προγράμματος Photoshop πριν ενταχθούν στον σχετικό φάκελο. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε, καθώς μεσολάβησαν οι συλλήψεις των εμπλεκομένων προσώπων.

Πώς γινόταν η επαφή

Η πρώτη επαφή με τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με την έρευνα, γινόταν συνήθως με δια ζώσης συναντήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

Ακολουθούσε έλεγχος των φακέλων, όπου απαιτούνταν, έδιναν οδηγίες για αλλαγές στα έγγραφα ώστε οι υποθέσεις να λάβουν τις αναγκαίες εγκρίσεις και στο τέλος παραλάμβαναν το παράνομο χρήμα.

Οι Αρχές ήδη ερευνούν τις διαδρομές του παράνομου χρήματος. Έχει εντοπιστεί ύποπτο τραπεζικό έμβασμα ύψους 70.000 ευρώ στην Αγγλία, ενώ ερευνάται αν ξέπλεναν το μαύρο χρήμα αγοράζοντας ακριβούς πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά, τα οποία και εντοπίστηκαν στις έρευνες.

Οι έξι συλληφθέντες του κυκλώματος, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή εγκλημάτων, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 31 πρόσωπα.