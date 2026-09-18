Ο ένορκος που οδήγησε σε αδιέξοδο τη δίκη για τη δολοφονία των τριών παιδιών της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση του. Ο δικηγόρος του, μάλιστα, τον χαρακτήρισε «Αμερικανό ήρωα και υπερασπιστή της Δικαιοσύνης», υποστηρίζοντας ότι αγαπά τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημειώνει η New York Post, o 48χρονος Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ απάντησε στις κατηγορίες άλλων ενόρκων, οι οποίοι υποστήριξαν πως αρνήθηκε να αλλάξει άποψη σχετικά με την ενοχή της Λίντσεϊ Κλάνσι για τον θάνατο των τριών παιδιών της, παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει αμφιβολίες.

Holdout juror in Lindsay Clancy mistrial, Michael P. Desronvil, speaks out for first time after intense backlash https://t.co/Qb8v28fZme pic.twitter.com/jKhHRF4ZRM — New York Post (@nypost) September 18, 2026

«Δεν είχα καμία αμφιβολία. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προσπάθησα να παρουσιάσω διαφορετικές πιθανές θεωρίες, όμως συνεχώς με διέκοπταν, σαν να σήμαινε αυτό ότι είχα αμφιβολίες για τα στοιχεία», ανέφερε σε δήλωσή του στο NewsNation.

Ο ίδιος υποστήριξε πως, με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, τις καταθέσεις βασικών μαρτύρων και όσα παρουσίασε η εισαγγελία, πίστευε ότι υπήρχαν αρκετές αποδείξεις πως η Λίντσεϊ Κλάνσι γνώριζε τι έκανε και ότι η πράξη της ήταν προμελετημένη.

Η στάση του στη δίκη και οι αντιδράσεις

Ο Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ, πατέρας από οικογένεια Αϊτινών μεταναστών και πιστός χριστιανός, ήταν ο μοναδικός ένορκος που αρνήθηκε να θεωρήσει τη Λίντσεϊ Κλάνσι αθώα λόγω ψυχικής ασθένειας. Η απόφασή του αυτή προκάλεσε την κατάρρευση της ομοφωνίας του σώματος των ενόρκων και οδήγησε στην κακοδικία της δίκης.

Ο ίδιος κατάγεται από μεγάλη οικογένεια Αϊτινών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στη Μασαχουσέτη το 1982. Άνθρωποι από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον τον περιέγραψαν ως μέλος μιας αξιοπρεπούς και μορφωμένης οικογένειας, ενώ ανέφεραν ότι πρόσφατα εργαζόταν στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων.

Ο νέος δικηγόρος του, Έντουαρντ Πάλτζικ, τον χαρακτήρισε «αφοσιωμένο πατέρα και άνθρωπο του Θεού», ζητώντας παράλληλα προσευχές για την ασφάλειά του. «Αυτός ο Αμερικανός ήρωας και υπερασπιστής της Δικαιοσύνης αγαπά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο, τιμά το Σύνταγμα ως κορυφαίο σύμβολο ανθρώπινης ελευθερίας και στηρίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως υπερασπιστή της κοινής λογικής, της ελευθερίας και της λογικής σκέψης», ανέφερε ο δικηγόρος σε ανάρτησή του.

Ο Έντουαρντ Πάλτζικ, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και γείτονες του Ντεσρονβίλ, ανέφεραν πως είναι έντονα θρησκευόμενος καθολικός. Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι η πίστη του μπορεί να επηρέασε τη στάση του στη δίκη. Ωστόσο, ο αδελφός του είχε απορρίψει αυτή την εκδοχή, λέγοντας πως «δεν πιστεύω ότι η θρησκεία είχε σχέση με αυτό».

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, 36 ετών, είχε παραδεχτεί ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και το 8 μηνών μωρό Κάλαν, πριν επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της στο σπίτι της στο Ντάξμπερι. Η ίδια υποστήριξε ότι βρισκόταν σε σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη και πως η ψυχική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί από τα φάρμακα που της είχαν χορηγηθεί.

Οι κατηγορίες, η πολιτική διάσταση και η αποχώρησή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ θεωρεί ότι στοχοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης λόγω των πολιτικών του απόψεων. Όπως ανέφερε ο δημιουργός περιεχομένου Ρέι Μαρσέλ, ο οποίος μίλησε μαζί του σε συνέντευξη εκτός κάμερας, ο ένορκος πιστεύει πως έγινε στόχος επειδή είναι Ρεπουμπλικανός με συντηρητικές απόψεις.

Ο Ρέι Μαρσέλ υποστήριξε ότι ο Ντεσρονβίλ θεωρούσε πως αρκετοί από τους υπόλοιπους ενόρκους είχαν ήδη αποφασίσει υπέρ της αθώωσης της Λίντσεϊ Κλάνσι από την πρώτη ημέρα των διαβουλεύσεων.

Η ταυτότητα του Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ έγινε αντικείμενο μεγάλης δημοσιότητας όταν οι υπόλοιποι 11 ένορκοι τον κατηγόρησαν για το αδιέξοδο της δίκης. Το όνομά του δημοσιοποιήθηκε από ιστοσελίδες και μέσα ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια ήρθαν στο φως αναφορές για παλαιότερες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

Οι καταγγελίες αφορούσαν ένα περιστατικό του 2021, όταν είχε συλληφθεί μετά από ισχυρισμούς ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του. Οι κατηγορίες εκείνης της υπόθεσης αποσύρθηκαν, ενώ το 2025 αντιμετώπισε νέες κατηγορίες για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο, με αποτέλεσμα να εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με το πώς κατάφερε να συμμετάσχει ως ένορκος σε μια δίκη που αφορούσε οικογενειακή βία. Παράλληλα, αναφέρθηκε πως αντιμετώπιζε και οικονομικά προβλήματα, καθώς βρισκόταν σε διαδικασία έξωσης λόγω απλήρωτων ενοικίων.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο δικαστής της υπόθεσης, Γουίλιαμ Σάλιβαν, αποφάσισε να μπλοκάρει προσωρινά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ενόρκων, σε μια προσπάθεια προστασίας της ιδιωτικότητάς τους. Ωστόσο, ο Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ είχε ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή. Ο ιδιοκτήτης ενός συνεργείου ανέφερε ότι η σύζυγός του τού είπε πως τα μέσα ενημέρωσης είχαν γίνει πιεστικά και ότι το ζευγάρι θα παρέμενε για λίγο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι ο πρώην ένορκος βρίσκεται πλέον σε ασφαλή, άγνωστη τοποθεσία σε αγροτική περιοχή της βόρειας Νέας Αγγλίας.