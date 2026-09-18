Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί ήρθε στον Ολυμπιακό προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στην αιχμή του δόρατος. Ο 28χρονος επιθετικός μίλησε στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ και αναφέρθηκε στο μεγαλείο του συλλόγου, τονίζοντας το πόσο υπερήφανος ένιωσε όταν οι άνθρωποι της ομάδας τον επέλεξαν για να μετακομίσει στον Πειραιά.

«Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και νομίζω ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να ήταν εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι τώρα εδώ.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι ένας σπουδαίος, μυθικός σύλλογος, που ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει σε αυτόν, οπότε όταν έμαθα ότι ενδιαφερόταν, ένιωσα πολύ περήφανος.

Μίλησα με κάποιους παίκτες που γνώριζα και τον Τικίνιο Σοάρες, αυτό με έκανε να θέλω να έρθω ακόμα περισσότερο.Ελπίζω οι οπαδοί να με αγκαλιάοσουν και εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο γήπεδο για να το ανταποδώσω, οπότε ελπίζω να σας δω σύντομα» τόνισε.