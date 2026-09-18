Το πρώτο Super Cup της EuroLeague κάνει πρεμιέρα σήμερα, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν την ιστορική πρώτη κατάκτηση του τροπαίου.

Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνονται στη μάχη των ημιτελικών, με στόχο να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό.

Η αρχή γίνεται στις 17:00, όταν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ. Στη συνέχεια, στις 20:00, η Ντουμπάι θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

17:00 | Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ

20:00 | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης

Οι δύο νικητές θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στον τελικό, όπου θα διεκδικήσουν το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague. Η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από το Novasports 4HD (18/09, 17:00)