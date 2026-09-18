Σοκ στη Βραζιλία έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία της γνωστής influencer Έβελιν Λίμα Ντάντας, η οποία έπεσε νεκρή από τα πυρά δύο αγνώστων, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η 21χρονη σύρθηκε έξω από το σπίτι της και οι δράστες την εκτέλεσαν μπροστά στα μάτια του πατέρα της, πυροβολώντας την επανειλημμένα.

A influenciadora Evelyn Dantas foi morta a tiros dentro de casa, na madrugada desta quarta (16), em Mãe do Rio, no Pará. Ela já havia sido presa suspeita de envolvimento na morte de um sargento da PM. A polícia ainda não confirmou relação entre os dois crimes. pic.twitter.com/2eNIWBfRva — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 16, 2026

Οι δράστες, ωστόσο, δεν έμειναν εκεί, καθώς έγραψαν στην πρόσοψη του σπιτιού της με σπρέι τα γράμματα «TCP». Πρόκειται για αναφορά στην εγκληματική οργάνωση Terceiro Comando Puro, που είναι η δεύτερη ισχυρότερη συμμορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 21χρονη influencer δολοφονήθηκε ενώ «έτρεχε» η έρευνα για τον θάνατο του 56χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, Αντόνιο Ανίλντο Άλβες ντα Σίλβα, ο οποίος είχε εκτελεστεί από κουκουλοφόρους έξω από σούπερ μάρκετ στις 29 Ιουλίου.

Η αστυνομία της Βραζιλίας είχε βάλει στο «μικροσκόπιο» την Έβελιν Λίμα Ντάντας, ερευνώντας αν είχε βοηθήσει τους δράστες πριν από τη δολοφονία.

Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία εβδομάδα προτού δολοφονηθεί, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά ως ύποπτη για διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό συμμορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν αντίποινα, με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να δηλώνει πως «εργαζόμαστε με την υπόθεση ότι πρόκειται για συγκάλυψη ή αντίποινα από κάποια εγκληματική οργάνωση».