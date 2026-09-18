Στις αγορές που μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στον ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια στρέφεται το ενδιαφέρον, με την Ινδία να ξεχωρίζει για το μέγεθος και τη δυναμική της εξερχόμενης ταξιδιωτικής της ροής. Η αυξανόμενη τάση των Ινδών να ταξιδεύουν στο εξωτερικό δημιουργεί σημαντικό πεδίο διεκδίκησης για την Ελλάδα, η οποία καλείται να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά και ταυτόχρονα να διευρύνει την εικόνα που έχει διαμορφώσει το ινδικό κοινό για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Στο πλαίσιο αυτό, στο προσκήνιο έρχεται η διοργάνωση του TAFI Convention 2026, με κεντρικό θέμα «Connecting Legacies, Crafting Futures», που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ελλάδας και ειδικότερα της Ρόδου ως host destination από την Travel Agents Federation of India (TAFI), μία από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, για την επετειακή 40ή διοργάνωση του Convention, έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική μεταξύ των δύο χωρών.

Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και decision makers της ινδικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας θα βρεθούν στη χώρα μας, με στόχο να γνωρίσουν από κοντά το ελληνικό τουριστικό προϊόν και να επιστρέψουν στην Ινδία με την απαραίτητη γνώση για την ανάπτυξη και πώληση νέων ταξιδιωτικών προγραμμάτων για την Ελλάδα.

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση και την επιχειρησιακή υλοποίηση του Convention και των παράλληλων προγραμμάτων στην Ελλάδα έχει η WOTF Group, με το Newsbeast να συνομιλεί με τον Managing Director της εταιρείας, Νίκο Καβαλιέρο, για τη δυναμική της ινδικής αγοράς, τη θέση που κατέχει σήμερα η Ελλάδα και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των ταξιδιωτικών ροών από την Ινδία προς τη χώρα μας.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η διοργάνωση του συνεδρίου στην Ελλάδα προέκυψε μέσα από μία σειρά επαφών και ενεργειών που ανέδειξαν τη Ρόδο ως κατάλληλο προορισμό.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο φιλοξενήθηκε στην Αθήνα και τη Ρόδο ένα group 30 ταξιδιωτικών πρακτόρων του TAFI Mumbai, σε συνεργασία με την IndiGo, με αφορμή την έναρξη των απευθείας πτήσεων και με στόχο να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως προορισμός 365 ημερών. Ο Πρόεδρος του TAFI Mumbai, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TAFI India, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη Ρόδο και εισηγήθηκε τη διοργάνωση εκεί του ετήσιου συνεδρίου. Ακολούθησαν προσωπικές επαφές του κ. Καβαλιέρου με τον Πρόεδρο του TAFI India και τελικά επελέγη η Ρόδος.

Οι προοπτικές και το μεγάλο στοίχημα

Ο ίδιος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας τη φιλοξενία επαγγελματιών που επηρεάζουν άμεσα την ταξιδιωτική ζήτηση από μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, εκτιμά ότι είναι «τεράστιες», επισημαίνοντας πως οι Ινδοί πραγματοποίησαν περισσότερα από 32,8 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό το 2025. Με βάση αυτή τη δυναμική, θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου και με σωστή στρατηγική, η Ελλάδα μπορεί να φτάσει ακόμη και το ένα εκατομμύριο Ινδούς επισκέπτες ετησίως.

Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, θεωρεί απαραίτητες την περαιτέρω ενίσχυση στη συνδεσιμότητα μεταξύ των δυο χωρών, την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης visa και, κυρίως, τη σταθερή παρουσία και προβολή της Ελλάδας στην Ινδία.

Νίκος Καβαλιέρος

Σήμερα, όπως αναφέρει ο κ. Καβαλιέρος, 100.000 περίπου Ινδοί ταξιδιώτες επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα, μέγεθος ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τα περισσότερα από 32 εκατ. ταξίδια που πραγματοποιούν οι Ινδοί στο εξωτερικό. Το περιθώριο ανάπτυξης, ως εκ τούτου, παραμένει τεράστιο και, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι αφίξεις μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά το ταξίδι προς την Ελλάδα, σημαντική αλλαγή σε επίπεδο συνδεσιμότητας έχουν επιφέρει οι απευθείας πτήσεις της IndiGo από Μουμπάι και Δελχί προς Αθήνα, που ξεκίνησαν φέτος. Παρά τις πιθανές καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης visa, οι νέες συνδέσεις μειώνουν τον χρόνο και την ταλαιπωρία του ταξιδιού, καθιστώντας την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική έναντι άλλων ευρωπαϊκών προορισμών.

Τι αναζητά ο Ινδός ταξιδιώτης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ του Ινδού ταξιδιώτη. Ο κ. Καβαλιέρος υπογραμμίζει ότι οι Ινδοί ταξιδεύουν τόσο στη χαμηλή όσο και στη μεσαία περίοδο, ενώ όσοι επιλέγουν την Ελλάδα διαθέτουν συνήθως υψηλή αγοραστική δύναμη. Αναζητούν καθημερινά εκδρομές, δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες, προτιμούν ατομικά και tailor-made ταξίδια, καλά ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ δίνουν σημασία και στη δυνατότητα να έχουν καλό ινδικό φαγητό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Παράλληλα, διευρύνεται σταδιακά η εικόνα της Ελλάδας στην ινδική αγορά. Όπως εξηγεί ο κ. Καβαλιέρος, όταν ξεκίνησε η συστηματική ενασχόληση με την ινδική αγορά, οι περισσότεροι γνώριζαν την Αθήνα, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ενώ σε μικρότερο βαθμό την Ολυμπία, τους Δελφούς και τα Μετέωρα. Στη συνέχεια, η Ρόδος και η Σύρος άρχισαν να κερδίζουν έδαφος, ενώ τελευταία καταγράφεται αυξανόμενη ζήτηση και για την Κρήτη. Η μετατόπιση αυτή αποτυπώνει την επιθυμία των Ινδών ταξιδιωτών να γνωρίσουν περισσότερες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με τον κ. Καβαλιέρο, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για νέους προορισμούς. Ωστόσο, η Σαντορίνη εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, καθώς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, για τον Ινδό ταξιδιώτη ένα ταξίδι στην Ελλάδα χωρίς Σαντορίνη δύσκολα νοείται.

Παρά την αναγνωρισιμότητα της χώρας, ο κ. Καβαλιέρος επισημαίνει ότι το ινδικό κοινό δεν γνωρίζει ακόμη καλά το σύνολο της Ελλάδας. Μέχρι πρόσφατα, η εικόνα της ήταν συνδεδεμένη κυρίως με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τις καλοκαιρινές διακοπές, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Το ζητούμενο, όπως υπογραμμίζει, είναι να αναδειχθούν οι δεκάδες διαφορετικοί προορισμοί και οι μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εκεί, εκτιμά, βρίσκεται η μεγάλη ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια.