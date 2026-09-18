Ολοκληρώθηκε, χωρίς αποτέλεσμα, η επιχείρηση αναζήτησης οκτώ ανθρώπων οι οποίοι αγνοούνταν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων, που είχαν να καλύψουν την εκρηκτική ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Άνακ Κρακατάου στην Ινδονησία, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι ινδονησιακές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης έβαλαν τέλος στην επιχείρηση, τη 10η ημέρα της, εξηγώντας πως η έρευνα σταματά διότι ήταν άκαρπη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξής της αν προκύψουν νέα στοιχεία.

BREAKING: Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yg hilang di Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau



Mari kita doakan agar seluruh amal kebaikannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Diampuni segala kesalahannya dan ditempatkan di tempat yg… pic.twitter.com/7UYydyHzeR — sosmed keras (@sosmedkeras) September 17, 2026

Η ηφαιστειακή τέφρα που εκλύθηκε από το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου, ανάμεσα στις νήσους της Ιάβας και της Σουμάτρας, σκέπασε την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, και περιοχές γύρω από αυτή, αφότου άρχισε η εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου.

SECARA RESMI BMKG🇮🇩 MENGELUARKAN SEBUAH REKAMAN DETIK-DETIK GUNUNG ANAK KRAKATAU MELETUS DAHSYAT YANG MENYISAKAN KAWAH BESAR

🌋💥 pic.twitter.com/D3vAFaIbob — FAKTA UNIK DUNIA (@Dunia_berita09) September 17, 2026

Φωτοειδησεογράφοι ινδονησιακών και ξένων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, είχαν αναχωρήσει από την επαρχία Μπαντέν με ταχύπλοο την 7η Σεπτεμβρίου. Αλλά η επαφή με το σκάφος χάθηκε, ωθώντας τις αρχές να αρχίσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Όπως υπενθυμίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησε στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας, πλήττοντας κάπου 340.000 ταξιδιώτες.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς στο υπέδαφος συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.