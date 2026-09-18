Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, ο οποίος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι που κρατούσε το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Ρουπακιάς.

Και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, στον Πειραιά και στο Κερατσίνι προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά, προτείνοντας παράλληλα την τήρηση ενός λεπτού σιγής στα σχολεία και τη συμβολική απόθεση λουλουδιών.

Ως κεντρικό σημείο συνάντησης έχει οριστεί, για σήμερα στις 17:30, το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, ενώ οι τιμητικές εκδηλώσεις περιλάμβαναν και συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

-Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

-Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

-Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

-Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

-Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

-Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.