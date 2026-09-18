Η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, ανακοίνωσε ότι 37 άνθρωποι, που ήταν ύποπτοι ως παράνομοι μεταλλωρύχοι, έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Πέμπτη, ενώ τελούσαν υπό κράτηση από τη λεγόμενη πολιτική άμυνα.

«Πληροφορηθήκαμε όταν ξυπνήσαμε ότι κάπου 37 άνθρωποι πέθαναν ενώ κρατούνταν από την πολιτική άμυνα εδώ, στη Μίνα», είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Νίγηρα, Μοχάμαντ Ουμάρου Μπάγκο, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

«Είναι τόσο λυπηρό, είναι τόσο τραγικό», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως συστήνει επιτροπή έρευνας για τους θανάτους, οι οποίοι -σύμφωνα με έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου- οφείλονταν «στον υπερπληθυσμό και στον ανεπαρκή εξαερισμό του κέντρου κράτησης».

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για τον θάνατο «δεκάδων» φερόμενων ως παράνομων μεταλλωρύχων κατά τη διάρκεια κράτησής τους σε εγκατάσταση του σώματος πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Νιγηρίας (NSCDC).

Η πολιτική άμυνα είναι σώμα βοηθητικό της αστυνομίας, εγγυάται τη δημόσια ασφάλεια, φυλάσσει ευαίσθητες τοποθεσίες και υποδομές.

Ο κυβερνήτης κήρυξε τριήμερο πένθος στη συγκεκριμένη πολιτεία της Νιγηρίας και ανακοίνωσε επίσης την αναβολή της έναρξης της εκστρατείας ενόψει των εκλογών -προεδρικών και βουλευτικών- που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο.

Η πολιτεία του Νίγηρα, με έκταση διπλάσια από αυτή του Βελγίου, έχει υπέδαφος πλούσιο σε ορυκτούς πόρους και προσελκύει χιλιάδες μεταλλωρύχους, που εξορύσσουν κυρίως χρυσό.

Διαδηλώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις

Η πολιτική άμυνα ανέφερε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι προσήγαγε «δεκάδες φερόμενους ως παράνομους μεταλλωρύχους» την Τρίτη και προχθές Τετάρτη. «Τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου, δεκάδες ύποπτοι βρέθηκαν νεκροί, έπειτα από φερόμενη έξαρση ασθένειας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων εικονίζει παραταγμένα στη σειρά δεκάδες πτώματα νέων που κείτονταν στο έδαφος σε εξωτερικό χώρο. Στην πλειονότητά τους, τα θύματα μοιάζουν να ήταν έφηβοι.

Στο βίντεο διακρίνονταν ακόμη εθελοντές με ιατρικά γάντια που εξέταζαν τα πτώματα και γυναίκες που αναζητούσαν συγγενείς τους, ενώ ακούγονταν φωνές που κατηγορούσαν τις αρχές.

Οι θάνατοι πυροδότησαν διαδηλώσεις «ομάδων μεταλλωρύχων και συμπαθούντων» στην πρωτεύουσα της πολιτείας Μίνα, όπου υπέστησαν ζημιές αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αγώνας για τα κέρδη της παράνομης εξόρυξης χρυσού τροφοδοτεί επίσης τη βία συμμοριών στην πολιτεία του Νίγηρα, σημειώνουν τοπικοί αξιωματούχοι και ειδικοί.

Οι κακοποιοί εκβιάζουν μεταλλωρύχους, απαιτούν μέρος του χρυσού που εξορύσσουν για να τους επιτρέπουν την πρόσβαση σε περιοχές όπου βρίσκονται κοιτάσματα.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού που εξορύσσεται παράνομα μεταφέρεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά χρυσού καταλήγοντας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ασία και στη Νότια Αφρική, ανέφερε έκθεση που είχε δημοσιοποιηθεί το 2024 από τη ΜΚΟ SwissAid.

Το υπέδαφος της πολιτείας του Νίγηρα έχει επίσης πλούσια κοιτάσματα χαλκού και λιθίου, το οποίο έχει ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και γενικότερα για εφαρμογές καθαρής ενέργειας.