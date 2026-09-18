Την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές Κορυδαλλού πέρασαν οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώθηκαν στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, τονίζοντας πως τη θεωρούν εσφαλμένη και ανέφεραν πως θα προσφύγουν κατά αυτής, σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο, Θεόδωρο Μαντά.

Φύλλο και φτερό τα οικονομικά τους στοιχεία

Την ώρα που οι δύο γιατροί βρίσκονται στον Κορυδαλλό, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία τους. Ειδικά κλιμάκια αναμένεται να εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους στοιχεία για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η Αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Έκρυθμο το κλίμα στις φυλακές

Οι κρατούμενοι του Κορυδαλλού αντιδρούν έντονα στην παραμονή στη φυλακή των δύο κατηγορούμενων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλλού και το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες.

Mέλημα των σωφρονιστικών Aρχών αποτελεί η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων και έτσι αποφασίστηκε να κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά.

Ειδικότερα η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας, κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα, σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Και οι δύο αναμένεται να υποβάλουν τα πρώτα τυπικά αιτήματα που δικαιούνται οι νεοεισερχόμενοι κρατούμενοι, όπως η τοποθέτηση τηλεόρασης στα κελιά τους.

Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση.

Η μεταγωγή, η παύση της απεργίας πείνας και η παραγγελία φαγητού

Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 17/9 λίγο μετά τις 06:30.

Η 55χρονη γιατρός που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση μεταφέρθηκε με συμβατικό όχημα της Ασφάλειας από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, ενώ ο σύζυγός της, γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι, οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, η 55χρονη ζήτησε να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο, αμέσως μετά την άφιξή του στο σωφρονιστικό κατάστημα, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σιτίζεται κανονικά.