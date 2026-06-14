Παρά την ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν σταματήσει. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο «μαύρος χρυσός» στην περιοχή αλλάζει, καθώς εταιρείες και ναυλωτές προσπαθούν να περιορίσουν την έκθεσή τους στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αποφεύγουν προς το παρόν κινήσεις που θα οδηγούσαν σε πλήρες μπλόκο των εξαγωγών, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας και απότομη άνοδο των τιμών.

Οι πρώτες 103 ημέρες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στις πετρελαϊκές μεταφορές και στην αγορά δεξαμενοπλοίων.

Το Yanbu κερδίζει ρόλο

Σύμφωνα με ανάλυση της Signal Ocean, το σαουδαραβικό λιμάνι Yanbu, στην Ερυθρά Θάλασσα, διακινεί πλέον αυξημένες ποσότητες αργού πετρελαίου.

Η μετατόπιση αυτή δεν είναι τυχαία. Το Yanbu επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να εξάγει πετρέλαιο χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τη διέλευση των δεξαμενοπλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν.

Κομβικό ρόλο έχει ο αγωγός East-West Pipeline, που μεταφέρει αργό από τις ανατολικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο αγωγός έχει μεταφορική ικανότητα έως 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και αποτελεί βασικό εργαλείο της Saudi Aramco για τη διατήρηση των εξαγωγών σε περιόδους αυξημένης αστάθειας.

Η Fujairah στο επίκεντρο της spot αγοράς

Την ίδια ώρα, η Fujairah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της spot δραστηριότητας.

Το λιμάνι βρίσκεται εκτός του Περσικού Κόλπου, στον Κόλπο του Ομάν, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο κόμβο για εταιρείες που θέλουν να μειώσουν την έκθεσή τους στους κινδύνους γύρω από το Ορμούζ.

Η αυξημένη δραστηριότητα στη Fujairah δείχνει ότι η αγορά αναζητά εναλλακτικές διαδρομές και ασφαλέστερα σημεία φόρτωσης, χωρίς όμως να διακόπτει τις εμπορικές ροές.

Υποχωρεί η Ras Tanura

Αντίθετα, η Ras Tanura, ο παραδοσιακός πυλώνας των σαουδαραβικών εξαγωγών στον Περσικό Κόλπο, εμφανίζεται πλέον λιγότερο στην ανοιχτή αγορά.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού του ρίσκου για δεξαμενόπλοια που θα έπρεπε να κινηθούν μέσα από μια περιοχή υψηλής έντασης.

Δεν σημαίνει ότι οι σαουδαραβικές εξαγωγές σταματούν. Σημαίνει, όμως, ότι αναδιατάσσονται, με μεγαλύτερη έμφαση σε σημεία που προσφέρουν περισσότερη επιχειρησιακή ασφάλεια.

Το Ορμούζ παραμένει ο μεγάλος φόβος

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν η πιο κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία της περιοχής.

Από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε ένταση γύρω από το σημείο αυτό απειλή για τις διεθνείς αγορές.

Η μέχρι τώρα εικόνα δείχνει ότι, παρά τις στρατιωτικές ενέργειες και τη σκληρή ρητορική, καμία πλευρά δεν επιδιώκει πλήρη ενεργειακό σοκ. Η αγορά, όμως, λειτουργεί πλέον με διαφορετικούς όρους: περισσότερη προσοχή, αλλαγές δρομολογίων και ενίσχυση εναλλακτικών κόμβων.

Νέος χάρτης για το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής

Η σύγκρουση δεν έχει κλείσει τις ροές πετρελαίου, αλλά έχει αλλάξει τον χάρτη τους.

Το Yanbu αναβαθμίζεται, η Fujairah ενισχύεται, η Ras Tanura περιορίζει την παρουσία της στη spot αγορά και ο East-West Pipeline αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται, αλλά όχι όπως πριν. Η αγορά προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον, όπου η γεωπολιτική ένταση δεν σταματά απαραίτητα τις εξαγωγές, αλλά επανασχεδιάζει τις διαδρομές τους.