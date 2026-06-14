Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ε.Μ.Α.Κ., μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε απόψε, με επίκεντρο κοντά στη Μεθώνη, της Μεσσηνίας.

Επίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αμέσως μετά τον σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Ακόμη, το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις στη Μεσσηνία.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Δήμαρχος Πύλου: «Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές»

«Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε απόψε και είχε επίκεντρο κοντά στην Μεθώνη», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας.

Όπως περιέγραψε ο δήμαρχος, «την στιγμή του σεισμού βρισκόμουν στην περιοχή της Φοινικούντας, που είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο και η δόνηση ήταν έντονη». Μάλιστα, όπως σημείωσε, «προς στιγμή προκλήθηκε κάποια ανησυχία, αλλά γρήγορα επανήλθε η ηρεμία».