Ο Ντικ Άντβοκαατ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του πριν τον αγώνα του Κουρασάο με τη Γερμανία για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Αν κάποιος δει μόνο το σκορ, το 7-1 με το οποίο επικράτησαν τα «πάντσερ», θα πιστέψει ότι στο Κουρασάο έχουν… πέσει στα πατώματα. Δεν είναι όμως έτσι, καθώς η παρθενική συμμετοχή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο σημαίνει πως είναι ήδη επιτυχημένοι, πως έχουν ήδη γράψει ιστορία.

Μια ιστορία που γράφτηκε χάρη στον Άντβοκαατ, τον έμπειρο Ολλανδό προπονητή, ο οποίος ανέλαβε το 2024 το Κουρασάο, το οδήγησε στην πρόκριση για το Μουντιάλ 2026 και τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν λίγους μήνες, αποφάσισε να παραιτηθεί.

Ο λόγος; Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε η κόρη του, με τον Ολλανδό τεχνικό να τονίζει τότε πως η οικογένεια είναι πάντα πάνω από το ποδόσφαιρο. Ο αντικαταστάτης του στον πάγκο του Κουρασάο ήταν ο Φρεντ Ρούτεν, τα πράγματα όμως δεν πήγαν καλά για αυτόν.

Πήγαν, όμως, καλά για την κόρη του Άντβοκαατ, με αποτέλεσμα τον Μάιο να επιστρέψει στη θέση του και να γράψει και αυτός ιστορία ως ο γηραιότερος προπονητής, στα 78 του χρόνια, που συμμετέχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μια διοργάνωση που ο Ολλανδός προπονητής γνωρίζει πολύ καλά, καθώς αυτή είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει και μάλιστα με τρεις διαφορετικές εθνικές ομάδες: Το 1994 ήταν στην Ολλανδία, το 2006 στη Νότια Κορέα και τώρα στο Κουρασάο.

Αναλογιζόμενος όλα αυτά, όλα όσα έζησε τους τελευταίους μήνες, ο Άντβοκαατ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του πριν την έναρξη του αγώνα με τη Γερμανία, ενώ μετά τη λήξη δήλωσε υπερήφανος για τους παίκτες του, καθώς έχουν ήδη γράψει ιστορία.