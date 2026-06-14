Μια διαφορετική στιγμή από την παρουσία του στα Τρίκαλα κατέγραψαν οι παρευρισκόμενοι σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ, με πρωταγωνιστή τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Κατά τη διάρκεια της συνεστίασης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σηκώθηκε να χορέψει ζεϊμπέκικο, επιλέγοντας το εμβληματικό τραγούδι «Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, σύμφωνα με το trikalaola.gr

Η κίνησή του προκάλεσε το θερμό χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στον χώρο, οι οποίοι παρακολούθησαν τη στιγμή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το συγκεκριμένο τραγούδι, που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη νοσταλγία και την ξενιτιά, συνόδευσε τον χορό του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε σε βίντεο και άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.