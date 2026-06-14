Τέσσερις ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις τελετές έναρξης αν μη τι άλλο να είναι φαντασμαγορικές, τόσο του Μεξικού, όσο και του Καναδά και της Αμερικής.

Στα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης οι ομάδες δείχνουν διάθεση και όρεξη να παίξουν ποδόσφαιρο και προσφέρουν θέαμα τόσο στους φιλάθλους που παρακολουθούν από κοντά από τις εξέδρες των γηπέδων, όσο και στους τηλεθεατές.

Μπορεί ακόμα να μην έχουν κάνει πρεμιέρα οι μεγάλοι αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ροναλντο, ο Κιλιαν Εμπαπέ ή ο Λαμίν Γιαμάλ, ωστόσο ήδη τα πρώτα βλέμματα έχουν πέσει πάνω σε ένα 18χρονο που από το πρώτο του κιόλας ματς έδεσε τους αντιπάλους του «κόμπο». Και τι αντιπάλους, τους παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας που είναι μέσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αγιούμπ Μπουάντι λοιπόν. Το νέο «διαμάντι» της Εθνικής Μαρόκου ο οποίος μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Γαλλία και ξεκίνησε να εκπροσωπεί το Μαρόκο πριν από ένα μήνα είναι έτοιμος να σπάσει τα κοντέρ, κάνοντας μάλιστα στο πρώτο του ματς ρεκόρ!

Ποιος είναι ο Μπουάντι

Ο Αγιούμπ Μπουάντι γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2007 στο Σανλίς της Γαλλίας και ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Κρέιγ το 2012. Το 2021 εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Λιλ και πέρασε από όλα τα κλιμάκια μέχρι το καλοκαίρι του 2023 που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα.

Με την Λιλ έχει κάνει μέχρι τώρα συνολικά 96 συμμετοχές με τρεις ασίστ. Την πρώτη του σεζόν (2023-24) στα 16 του χρόνια είχε 18 συμμετοχές. Την δεύτερη σεζόν (2024-25) την ολοκλήρωσε με 36 συμμετοχές και δύο ασίστ, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 1 ασίστ.

Στις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας, έκανε το ντεμπούτο του στις 5 Οκτωβρίου 2022 στην Κ16 σε ηλικία 15 ετών και 3 ημερών. Με την Κ16 είχε 8 συμμετοχές και 3 γκολ. Την επόμενη χρονιά ανέβηκε στην Κ17 της Γαλλίας και κάνοντας μόλις 5 συμμετοχές, πήρε γρήγορα την άνοδο και από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2024 πήγε από την Κ18 και την Κ19 στην Κ21 την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας που έπαιξε 10 παιχνίδια και πέτυχε ένα γκολ.

Επέλεξε το Μαρόκο

Μετά πήρε μια από τις μεγαλύτερες αποφάσεις του, καθώς επέλεξε να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου που είναι η καταγωγή του. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με το Μαρόκο το έκανε σε ηλικία 18 ετών 7 μηνών και 24 ημερών τον προηγούμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 26 Μαϊου 2026.

Στην φιλική αναμέτρηση του Μαρόκου με το Μπουρουντί πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, ενώ στα δύο επόμενα φιλικά με Μαγαδασκάρη και Νορβηγία αγωνίστηκε από ένα ημίχρονο, μέχρι που έφτασε η ώρα του Μουντιάλ.

Στο πρώτο ματς της Εθνικής Μαρόκου απέναντι στην Βραζιλία πήρε φανέλα βασικού κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του και ήταν η αποκάλυψη του αγώνα.

Παίζοντας με μεγάλη επιτυχία στη θέση τόσο του κεντρικού χαφ, όσο και του αμυντικού χαφ έδειξε πως είναι ένας πολύ σύγχρονος μέσος, γνωρίζοντας πολύ καλά τις δύο θέσεις και τις απαιτήσεις που έχουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παρά τα 18 του χρόνια. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ήδη Λίβερπουλ και Άρσεναλ πριν από το Μουντιάλ τον πρόσθεσαν στο μπλοκάκι τους.

Απέναντι στους Βραζιλιάνους ο 18χρονος Μπουάντι είχε 60 στις 66 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (91% ποσοστό επιτυχίας), 100% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο (16/16), μια μακρινή μπαλιά με ποσοστό ευστοχίας 100% και 9 κερδισμένες μονομαχίες! Κάλυψε μέσα στον αγωνιστικό χώρο 11,3 χλμ και η χρηματιστηριακή του αξία είναι ήδη στα 50 εκατ. ευρώ με την Λιλ να θέλει πάνω από 70 για να τον παραχωρήσει.

Μπορεί αρκετοί να περιμένουν να δουν τον επίσης 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ και τους μεγάλους αστέρες στο Μουντιάλ, ωστόσο ο Μπουάντι στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι έκανε ήδη τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να συγκρατήσει το όνομά του…