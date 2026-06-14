Ο Βασίλης Σπανούλης έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από 5.000 οπαδούς του Άρη και ο Ρίτσαρντ Σιάο με ανάρτησή του στα social media τον καλωσόρισε στην ομάδα, με τους πάντες να περιμένουν πλέον την επίσημη παρουσίαση.

Η συμφωνία των «κίτρινων» με τον 43χρονο προπονητή για συμβόλαιο τριών ετών ενθουσίασε τους φιλάθλους και αυτό φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο από την υποδοχή που του επιφύλαξαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το απόγευμα της Κυριακής (14/6).

Περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του Άρη ήταν εκεί για να αποθεώσουν τον Σπανούλη, να του εκφράσουν την αγάπη τους και να του δείξουν τι προσδοκίες έχουν από αυτόν, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, από την πλευρά του, να τον καλωσορίζει μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, ο Σιάο ανέβασε story στο Instagram, γράφοντας «καλώς ήρθες κόουτς» και όλοι, πλέον, περιμένουν την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη από τη διοίκηση του Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (14/6).