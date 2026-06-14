Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε τον Λόγγο Αιγίου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το PatraPress.gr, αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκαν τα δύο θύματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται κυρίως στη θωρακική χώρα, σε σημεία που βρίσκονται κοντά στην καρδιά, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την 54χρονη, καθώς κατά τη νεκροψία διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, ένδειξη που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις δείχνει ότι η γυναίκα επιχείρησε να αντισταθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Όσον αφορά τον 26χρονο, οι ιατροδικαστικές διαπιστώσεις καταγράφουν τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στην περιοχή του κροτάφου, καθώς και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες των Αρχών εισέρχονται σε νέα φάση, με στόχο να φωτιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος καταθέσεων από συγγενείς και πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στα θύματα, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές εντάσεις ή γεγονότα που θα μπορούσαν να συνδέονται με το κίνητρο της υπόθεσης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι καταθέσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής παρουσιάζουν αντιφάσεις ως προς τη σχέση που διατηρούσε ο κατηγορούμενος με τα θύματα. Ενώ επισήμως περιγράφεται μια συμβίωση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ανεπίσημες αναφορές κάνουν λόγο για δυσκολίες και εντάσεις που φέρεται να είχαν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.