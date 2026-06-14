Μια απρόσμενη τηλεοπτική εμφάνιση επιφύλασσε το νέο επεισόδιο του YFSF στον ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να κάνει την είσοδό του στη σκηνή του δημοφιλούς σόου μεταμφιέσεων, χαρίζοντας μία ξεχωριστή στιγμή στους τηλεθεατές.

Η παρουσία του συνδέθηκε με τη συμμετοχή της Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία κλήθηκε να μεταμορφωθεί στη διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα Bette Midler. Ο γνωστός παρουσιαστής εμφανίστηκε σε έναν ρόλο που γνωρίζει πολύ καλά, εκείνον του οικοδεσπότη βραδινού talk show, θυμίζοντας το ύφος και την ατμόσφαιρα του «The 2Night Show».

Με χαρακτηριστικό ενθουσιασμό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προλόγισε τη «μεγάλη καλεσμένη» της βραδιάς, παρουσιάζοντας με θεατρικό τρόπο τη μεταμόρφωση της Μαριλού Κατσαφάδου και συμβάλλοντας στο κλίμα της παράστασης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη διάθεσή του να απολαύσει το θέαμα, συμμετέχοντας ενεργά στην ατμόσφαιρα του σόου και ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής από τη θέση του.

Ωστόσο, η πιο χαρακτηριστική στιγμή ήρθε μετά το τέλος της εμφάνισης, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να εκφράσει δημόσια την εκτίμησή του προς τον παρουσιαστή του YFSF, Σάκη Ρουβά.

«Θέλω να σας πω κάτι. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τόσο καλό παρουσιαστή… Σάκης Ρουβάς! Το εννοώ, από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Συγκλονιστικός, κάθε φορά σου στέλνω συγχαρητήρια και το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε θερμή ανταπόκριση στο πλατό, με τη βραδιά να κλείνει σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στη φετινή πορεία του YFSF.