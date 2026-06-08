Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος είδε το κινητό του τηλέφωνο να πλημμυρίζει από εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και ενδιαφέροντος από τον κόσμο.

«Εγώ δεν έκανα τίποτα για να σας ανησυχήσω, αλλά αν ανησύχησε κάποιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και, δόξα τω Θεό, έτσι μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα ο κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Εντάξει, ήταν ένα από αυτά τα ξαφνικά, αυτός ο κολικός νεφρού, και το έχει περάσει πάρα πολύς κόσμος. Έχει πάρα πολύ πόνο, είναι ένας αδιανόητος πόνος δηλαδή, δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν πιάνει τίποτα», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Η αντίδραση στον πόνο και η διάγνωση

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε γίνει αρχικά γνωστό όταν ο ίδιος χρειάστηκε να απουσιάσει από το μικρόφωνο της ραδιοφωνικής του εκπομπής, επιλέγοντας τότε να ενημερώσει τους ακροατές για την κατάστασή του μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης.

Πλέον, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα, ο παρουσιαστής εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο έδρασε μόλις κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον οργανισμό του.

«Βγήκε η πέτρα και όλα καλά. Δεν είμαι τόσο πολύ φοβιτσιάρης σε αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή που ένιωσα τον πόνο, πήρα και τον γιατρό μου λίγο και κατάλαβα αμέσως ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί του εξήγησα πού πονάω», πρόσθεσε στη συνέχεια των δηλώσεών του.

Τα τηλεοπτικά σχόλια και η αναφορά στη χολή

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να τοποθετηθεί και για τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται ή σχολιάζονται ορισμένες φορές τα ζητήματα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των ανθρώπων της τηλεόρασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος υπογράμμισε τη δική του οπτική για τα πράγματα λέγοντας: «Ξέρετε πολλές φορές, όταν συζητάμε τέτοια πράγματα στην τηλεόραση, επειδή τα αναλύεις πολλές φορές πολύ γρήγορα και στο πόδι, κάποιοι ίσως να μην το καταλαβαίνουνε και βρίσκουνε πάντα κάτι για να σχολιάσουνε, οπότε είναι κάποιο άλλο θέμα. Όλα αυτά συμβαίνουν, μεγαλώνουμε, έτσι είναι τα πράγματα και θα συμβούν. Έχω και ένα θέμα με τη χολή».