Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ εντείνουν την ανησυχία για νέα κλιμάκωση της κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του δυτικού Ιράν, με το μέτρο να παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερης ανακοίνωσης των αρμόδιων αρχών.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις και οι σκληρές δηλώσεις που ακολούθησαν έχουν επαναφέρει το κλίμα αβεβαιότητας.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι η αναστολή των αεροπορικών δρομολογίων αποφασίστηκε λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια του μέτρου.