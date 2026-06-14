Νέο βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τι έγινε στα αποδυτήρια του ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, πριν πιαστούν στα χέρια, μετά τις αποβολές τους στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Το επεισόδιο ανάμεσα στους δύο παίκτες σόκαρε τους πάντες καθώς το πρώτο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τους έδειχνε να ανταλλάσσουν χτυπήματα και τώρα υπάρχει και υλικό με το πώς ξεκίνησαν όλα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το dikastikoreportaz.gr, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκός και ο -συμπατριώτης του- σέντερ του Ολυμπιακού έρχονται κοντά, κάτι λένε και ξαφνικά ο Ναν σπρώχνει τον Τζόουνς.

Από εκεί και πέρα, η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους πλέον, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών να παίρνει θέση μέσω ανακοίνωσης.