Σοκ προκαλεί στη Βραζιλία το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μετά τη σφοδρή σύγκρουση τα δύο εναέρια μέσα κατέπεσαν σε διαφορετικά σημεία κοντά σε αντιπροσωπεία ηλεκτρικών οχημάτων. Η πρόσκρουση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στον χώρο στάθμευσης, καταστρέφοντας τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι επιβαινόντων, διευκρινίζοντας ότι όλα τα θύματα βρίσκονταν στα ελικόπτερα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Πληροφορίες από αστυνομική πηγή αναφέρουν ότι ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες διευκρινίσεις για την ταυτότητα των θυμάτων.

Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/e7eR8W5aOq — World Source News (@Worldsource24) June 14, 2026

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι σε ένα από τα δύο ελικόπτερα επέβαιναν και αλλοδαποί πολίτες, αποφεύγοντας να αποκαλύψει επιπλέον στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας στο CNN Brasil, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το ένα ελικόπτερο κατέπεσε μέσα στον χώρο της αντιπροσωπείας και τυλίχθηκε στις φλόγες, με πέντε επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους. Το δεύτερο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, με μοναδικό επιβαίνοντα τον πιλότο, ο οποίος επίσης ανασύρθηκε νεκρός.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή, ενώ δεκάδες οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες μετά το δυστύχημα.

Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/e7eR8W5aOq — World Source News (@Worldsource24) June 14, 2026

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας που συγκλονίζει τη Βραζιλία.