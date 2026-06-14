Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

BREAKING: Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro. pic.twitter.com/uFF2HHNHWq — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Μια πηγή της αστυνομίας τόνισε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα ελικόπτερα ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Μετά τη σύγκρουσή τους τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα.

«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε η πυροσβεστική.

JUST IN: 2 helicopters collide and crash in Rio de Janeiro, killing all 6 people on board pic.twitter.com/3Op4SRz3Ue — BNO News Live (@BNODesk) June 14, 2026

Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε δήλωσε ότι «ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές.

Cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente de helicóptero no Rio; veja lista https://t.co/Otm8PLVY30 pic.twitter.com/SWbWJazRPO — g1 (@g1) June 14, 2026

Ένα ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες βρέθηκε ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε θύματα μέσα, και το άλλο, το οποίο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, μετέφερε μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης πέθανε, είπε.

Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου πολλά οχήματα φλέγονταν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.