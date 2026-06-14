Σοκ προκαλεί το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν σε πτήση, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα δύο εναέρια μέσα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να πέσουν σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Η σύγκρουση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Το ένα από τα ελικόπτερα κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, όπου βρίσκονταν παρκαρισμένα ηλεκτρικά οχήματα. Από την πρόσκρουση ξέσπασε μεγάλη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα σε δεκάδες αυτοκίνητα πριν τεθεί υπό έλεγχο από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς οι φλόγες κατέστρεψαν τουλάχιστον 20 οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο. Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωση.

Um dos helicópteros que se chocaram no Rio de Janeiro neste domingo, 14. Aeronave caiu em pátio de carros da BYD no Recreio dos Bandeirantes. pic.twitter.com/ugVmsdMeCI — Airway (@AirwayBrasil) June 14, 2026

Οι βραζιλιάνικες αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας από τους επιβαίνοντες στα δύο ελικόπτερα δεν επέζησε της σύγκρουσης. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε έξι άτομα.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εναέριας σύγκρουσης που βύθισε στο πένθος την πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο.