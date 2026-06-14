Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου, στον Ολυμπιακό έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουργία της ομάδας που θα διεκδικήσει την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα εκπροσωπήσει τον σύλλογο στη League Phase του UEFA Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες συζητήσεις για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σύνολο πιο ισχυρό, πιο ποιοτικό και περισσότερο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις που φέρνει η επιστροφή στα αστέρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ποιοι από τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές θα αποτελέσουν μέρος του νέου Ολυμπιακού και ποιοι θα αναζητήσουν αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους και ποια είναι η επόμενη μεταγραφή; Διαβάστε στο Sportdog.gr