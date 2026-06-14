Με γυαλιά ηλίου, σακίδιο στην πλάτη και απίστευτο θράσος, νεαρός απατεώνας περνά το κατώφλι σπιτιού ηλικιωμένης στο Μενίδι, παριστάνοντας τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν ο νεαρός Ρομά εμφανίζεται στην πόρτα της ηλικιωμένης.

Θύμα: Ανοιχτή είναι η πόρτα.

Δράστης: Η κυρία Ζ…; Με έστειλε ο αρμόδιος … για κάτι ενέργειες στον ηλεκτρικό σας.

Η γυναίκα δεν υποψιάζεται το παραμικρό. Πιστεύει ότι απέναντί της βρίσκεται ένας τεχνικός που ήρθε για έλεγχο στο ρεύμα. Δυσκολεύεται να κινηθεί χωρίς τη βοήθεια του «Π», όμως προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει και να του δείξει πού βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας.

Θύμα: Πίσω από την πόρτα είναι.

Δράστης: Αυτή εδώ;

Θύμα: Ναι, άνοιξέ την και θα δεις. Όχι αυτήν. Μπαλκονόπορτα άνοιξες καλέ. Εκεί είναι η πόρτα δίπλα σας. Δίπλα είπαμε, στο δεξί σας χέρι.

Ο νεαρός κινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο, ανοίγει πόρτες και εξερευνά τους χώρους του σπιτιού. Η ηλικιωμένη τον καθοδηγεί χωρίς να γνωρίζει ότι ο τεχνικός «μαϊμού» ψάχνει χρήματα και τιμαλφή.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη και το δεύτερο στάδιο της απάτης. Στο τηλέφωνο βρίσκεται ήδη άλλο μέλος του κυκλώματος. Ο δράστης προσπαθεί να πείσει την ηλικιωμένη ότι συνομιλεί με τον προϊστάμενό του.

Δράστης: Σας μιλάει ο αρμόδιός μου, κυρία.

Η ερώτηση «παγίδα»

Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για κανέναν αρμόδιο υπάλληλο αλλά για συνεργό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο νεαρός κακοποιός συνεχίζει την παράσταση και η ηλικιωμένη, ανυποψίαστη, συνεχίζει να τον βοηθά.

Οι διάλογοι αποτυπώνουν την απόλυτη χειραγώγηση ενός ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Τότε, έρχεται η πιο κρίσιμη ερώτηση. Η ερώτηση που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποκαλύπτει συχνά τις πραγματικές προθέσεις των δραστών.

«Πού είναι ο σύζυγός σας;»

Θέλει να μάθει αν η ηλικιωμένη είναι μόνη. Αν υπάρχει κάποιος μέσα στο σπίτι που μπορεί να τον αντιληφθεί.

Το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το MEGA αποκαλύπτει με ανατριχιαστικό τρόπο πόσο εύκολα καθημερινά ηλικιωμένοι άνθρωποι πέφτουν θύματα παρόμοιων εγκληματικών οργανώσεων.