Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Αττικής, έχοντας ως πεδίο δράσης σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι, όπως σχολεία, πλατείες και στάσεις μέσων μεταφοράς.

Παρά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για τη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς φέρεται να είχε τον συντονισμό της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, τον έλεγχο της προμήθειας και τη διαχείριση των χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη ο 16χρονος που κατηγορείται ότι είχε ρόλο υπαρχηγού. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, φέρεται να συμμετείχε ενεργά στη διακίνηση κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ηρεμιστικών χαπιών, με αποδέκτες ακόμη και ανήλικους χρήστες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 21χρονος και ένας ακόμη 22χρονος συνεργός του κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αφού φέρονται να εμβόλισαν περιπολικό όχημα και να παρέσυραν αστυνομικό με το αυτοκίνητό τους.

Στο πλαίσιο της δικογραφίας περιλαμβάνονται και συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις Αρχές, στις οποίες γίνεται αναφορά στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ανηλίκων, καθώς και σε συναντήσεις που σχετίζονταν με την παραλαβή και μεταφορά νέων ποσοτήτων ουσιών.

Από τα συνολικά εννέα άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση, οι επτά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Οι δύο ανήλικοι που δεν προφυλακίστηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υποχρέωση τακτικής παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Η έρευνα των διωκτικών αρχών συνεχίζεται, με βασικό στόχο τον εντοπισμό των ατόμων που παραμένουν ασύλληπτα.