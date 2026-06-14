Με μια “κόκκινη σταγόνα” φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Βουλή στηρίζει την εκστρατεία ενημέρωσης που εκπονεί όλο τον χρόνο το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για την αντιμετώπιση της άγνοιας και του φόβου γύρω από το θέμα της εθελοντικής προσφοράς αίματος, η οποία αποτελεί στάση ζωής και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης, και ανταποκρίνεται σε κάθε τέτοιο κάλεσμα.

Η συμβολική φωταγώγηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη των αξιών του ανθρωπισμού, της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης που εκφράζει ο εθελοντής αιμοδότης. Παράλληλα, αποτελεί ηχηρό μήνυμα προς τους πολίτες για την ανεκτίμητη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλλά και μια έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των ατόμων που καθημερινά συμβάλλουν στη σωτηρία συνανθρώπων μας.

«Με την κόκκινη σταγόνα, προς τιμή του εθελοντή αιμοδότη, το Ελληνικό Κοινοβούλιο γίνεται αρωγός στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τον εθελοντισμό, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδη έκφραση κοινωνικού πολιτισμού και αλληλεγγύης» υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.