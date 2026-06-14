Ένας άνδρας συνελήφθη να βιντεοσκοπεί και να βγάζει φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών, αλλά και άλλων ενήλικων γυναικών που βρισκόντουσαν γύρω στη 1:00’ το μεσημέρι στη παραλία, Αγίας Μαρίνας Στυλίδας στη Φθιώτιδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Μία κοπέλα που τον αντιλήφθηκε, ειδοποίησε την αστυνομία και σύντομα αστυνομικοί του ΑΤ Στυλίδας του περνούσαν χειροπέδες για παράνομη βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση ανηλίκων και ενήλικων γυναικών.

Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό που δε μένει στην περιοχή. Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από τις γυναίκες που ήταν γύρω του, ενώ αναμένονται περισσότερα ευρήματα από την αρμόδια Εγκληματολογική Υπηρεσία που θα κάνει φύλλο και φτερό τη συσκευή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Στυλίδας, ενώ ο 30χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.