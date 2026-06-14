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Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα την Κυριακή (14/06) στο Μπάτλερ του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανάρτηση της Πολιτειακής Περιπολίας Αυτοκινητοδρόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χλμ. νότια του Κάνσας Σίτι.

Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 11 άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η Πολιτειακή Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων σε ανάρτηση στο X.

Οι διασώστες έλαβαν κλήση ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει και είχε τυλιχθεί στις φλόγες γύρω στις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν άμεσα γνωστές.