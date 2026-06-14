Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα την Κυριακή (14/06) στο Μπάτλερ του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανάρτηση της Πολιτειακής Περιπολίας Αυτοκινητοδρόμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χλμ. νότια του Κάνσας Σίτι.

Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 11 άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η Πολιτειακή Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων σε ανάρτηση στο X.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

Οι διασώστες έλαβαν κλήση ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει και είχε τυλιχθεί στις φλόγες γύρω στις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν άμεσα γνωστές.