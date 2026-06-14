H Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφίες από την εξόρμησή της με τον Μάκη Παντζόπουλο για μπάνιο στο Σούνιο.

Σε κάποιες ποζάρει με στην ξαπλώστρα και σε μία άλλη ετοιμάζεται για βουτιά με το κόκκινο μπικίνι της και στη σκιά του ναού του Ποσειδώνα.

Σε δύο ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της μέσα στο αυτοκίνητό τους πηγαίνοντας στον προορισμό τους.

«Δεν έχει σημασία ο προορισμός γιατί μαζί γράφουμε τις πιο όμορφες διαδρομές» έγραψε η παρουσιάστρια και πίσω από τις λέξεις μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα προτιμούσε να βρίσκεται εκτός Αθηνών, ίσως στην αγαπημένη της Άνδρο και να απολαμβάνει τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου.

Ουδέν κακό αμιγές καλού όμως αφού όπως έγραψε σημασία έχει ότι είναι μαζί με τον αγαπημένο της.