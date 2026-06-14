Το Κουρασάο έζησε το όνειρό του καθώς πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα ισοφάρισε σε 1-1, η Γερμανία όμως δεν αγχώθηκε καθόλου και χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει πήρε τη νίκη με 7-1, στον πρώτο της αγώνα για το Μουντιάλ 2026.

Με τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι χαώδης, όλοι περίμεναν ότι η Νασιονάλμανσαφτ θα έπαιρνε μια πολύ εύκολη νίκη στην πρεμιέρα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και ακριβώς αυτό έγινε, αν και το Κουρασάο το πάλεψε όσο μπορούσε και στο πρώτο ημίχρονο είχε, για τα δεδομένα του πάντα, πολύ καλή παρουσία.

Ο αγώνας άρχισε με τους Γερμανούς να μπαίνουν με στόχο το γρήγορο γκολ και το πέτυχαν στο 6′, όταν ο Ενμέτσα συνεργάστηκε με τον Βιρτς και με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν είχε από νωρίς το προβάδισμα, είχε τον απόλυτο έλεγχο και είχε φάσεις και για δεύτερο γκολ, αντί για το 2-0 όμως ήρθε το… 1-1.

Στο 21′ ο Κομενένσια έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Νόιερ, με τους παίκτες του Ντικ Άντβοκαατ και τους οπαδούς τους στις εξέδρες να τρελαίνονται από τη χαρά τους. Ήταν το πρώτο γκολ στην ιστορία του Κουρασάο σε Μουντιάλ, η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο ευχάριστη…

Η Γερμανία δεν επηρεάστηκε, συνέχισε να κάνει το παιχνίδι της και ουσιαστικά καθάρισε το ματς πριν την ανάπαυλα, καθώς στο 38′ ο Σλότενμπεργκ με κεφαλιά έκανε το 2-1 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ενμέτσα ανατράπηκε από τον Μπαζόρ και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Χάβερτς έγραψε το 3-1.

Το θέμα, πλέον, ήταν αν τα «πάντσερ» θα… σταματούσαν να παίζουν ή αν θα έμπαιναν στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να πετύχουν κι άλλα γκολ και, όπως πάντα, επέλεξαν το δεύτερο. Και το έδειξαν από νωρίς, καθώς στο 47′ ο Μουσιάλα, μετά την ασίστ του Κίμιχ, ανέβασε το σκορ στο 4-1.

Το Κουρασάο προσπαθούσε να αμυνθεί αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα όταν οι Γερμανοί ανέβαζαν λίγο τον ρυθμό τους και στο 68′ ήταν η σειρά του Μπράουν να σκοράρει, μετά την ωραία συνεργασία με τον Ούνταβ, για το 5-1. Το όνειρο εξελισσόταν σε εφιάλτη για την ομάδα του Άντβοκαατ ενώ αυτή του Νάγκελσμαν συνέχισε να επιτίθεται και στο 78′ έκανε το 6-1 με τον Ούνταβ μετά τη νέα ασίστ του Κίμιχ, για να διαμορφωθεί το τελικό 7-1 στο 87′ με ωραίο πλασέ του Χάβερτς.

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ (83′ Άντον), Τα (72′ Ρίντιγκερ), Σλότερμπεκ, Μπράουν (73′ Ράουμ), Πάβλοβιτς, Ενμέτσα (72′ Γκορέτσκα), Μουσιάλα (64′ Ούνταβ), Βιρτς, Σανέ, Χάβερτς.

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπαζόρ, Φόνβιλ, Ζ. Μπακούνα, Κομενένσια, Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (83′ Καστάνερ), Λοκάντια (65′ Μαργκαρίτα), Χάνσεν (46′ Αντονίσε).