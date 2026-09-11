Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της μοιραίας ανακοπής που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο Stem Cell, στο Κολωνάκι, προκύπτουν μέσα από τις καταθέσεις γιατρών και εργαζομένων που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν την εικόνα του τραγουδιστή από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας μέχρι και την άφιξή του στο ιατρείο για την προγραμματισμένη θεραπεία. Παράλληλα, καταγράφονται διαφορετικές εκδοχές ως προς την ώρα κατά την οποία έφτασε εκεί την ημέρα του θανάτου του.

Το τηλεφώνημα μία ημέρα πριν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα, ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά λίγο μετά τις 17:00 της Τρίτης. Όπως υποστήριξε, της ζήτησε βοήθεια για την κατάσταση της υγείας του, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες που δεν του επέτρεπαν να ανταποκριθεί όπως ήθελε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Οι δυο τους συμφώνησαν να συναντηθούν και περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 19:00, ο Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο.

Η Γάκα περιέγραψε στις αρχές τον έλεγχο στον οποίο, όπως είπε, τον υπέβαλε:

«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε».

Όταν τον ρώτησε σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, εκείνος φέρεται να απάντησε: «Δεν φαντάζεσαι».

Κατά την ίδια κατάθεση, ο τραγουδιστής την είχε ενημερώσει επίσης ότι χρησιμοποιούσε διουρητικά χάπια, καθώς θεωρούσε ότι παρουσίαζε κατακράτηση υγρών.

Η θεραπεία που του πρότεινε

Η γιατρός, η οποία διώκεται μαζί με τον σύζυγό της για κακούργημα, ανέφερε ακόμη ότι κατά την πρώτη συνάντησή τους είχε παρατηρήσει συμπτώματα που την προβλημάτισαν. Όπως υποστήριξε, ο Μαζωνάκης ενδιαφερόταν να βρει μια άμεση λύση, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε προγραμματισμένη επαγγελματική εμφάνιση.

«Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Οι διαφορετικές εκδοχές για την ώρα άφιξης

Μετά την πρώτη επίσκεψη συμφωνήθηκε νέο ραντεβού για την Τετάρτη. Η Γάκα τοποθέτησε το προγραμματισμένο ραντεβού στις 15:00 και υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής εμφανίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή φέρεται να μην συμβαδίζει με όσα προκύπτουν από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, αλλά και από οπτικό υλικό που έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Κατά την κατάθεσή της, όταν ο Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο βρίσκονταν εκεί, μεταξύ άλλων, ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μία νοσηλεύτρια και η γραμματέας του ιατρείου.

«Ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος»

Η Γάκα υποστήριξε ότι προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες πριν από τη θεραπεία και περιέγραψε την κατάσταση στην οποία, κατά την ίδια, βρισκόταν ο τραγουδιστής.

Όπως ανέφερε, ο Μαζωνάκης «ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά».

Διαφορετικά πρόσωπα από το προσωπικό του ιατρείου περιέγραψαν επίσης μια ασυνήθιστη εικόνα του τραγουδιστή εκείνο το απόγευμα.

Μία από τις νοσηλεύτριες κατέθεσε χαρακτηριστικά: «μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».

Τι παρατήρησε η γραμματέας

Τη δική της περιγραφή έδωσε και η γραμματέας του ιατρείου, η οποία παρουσίασε διαφορετικό χρονικό ως προς την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού. Κατά τη δική της εκδοχή, ο Μαζωνάκης αναμενόταν μεταξύ 13:00 και 13:30, αλλά εμφανίστηκε περίπου στις 15:30.

Όπως υποστήριξε, περίπου 45 λεπτά αργότερα και ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έμπαινε και έβγαινε από το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν ο τραγουδιστής, της ζητήθηκε να επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην εικόνα που παρουσίαζε κατά την άφιξή του:

«Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».

«Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο»

Παρόμοια εικόνα μετέφερε στις αρχές ακόμη μία νοσηλεύτρια, η οποία παρατήρησε αλλαγή στη συμπεριφορά και στην παρουσία του τραγουδιστή.

«Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο όπως αντιλήφθηκα» κατέθεσε.

Η συγκεκριμένη μάρτυρας τοποθέτησε την άφιξη του Μαζωνάκη περίπου στις 15:00. Σύμφωνα με τη δική της περιγραφή, ο τραγουδιστής παρέμεινε για περίπου μισή ώρα σε άλλο σημείο του ιατρείου και στη συνέχεια, μαζί με την Ιωάννα Γάκα, κατευθύνθηκε προς τον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα «INUS PHERESIS», προκειμένου να ακολουθήσει η θεραπεία που είχε προγραμματιστεί.

Οι αποκλίσεις στις καταθέσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ώρες άφιξης και την αλληλουχία των γεγονότων πριν από την ανακοπή, αποτελούν πλέον μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν οι τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.