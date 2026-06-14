Όποιος αναζητά σήμερα ένα παλιό διαμέρισμα με την προσδοκία ότι θα εξοικονομήσει χρήματα σε σχέση με ένα νεόδμητο, συχνά διαπιστώνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Η τιμή αγοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη, όμως ο λογαριασμός που ακολουθεί για την ανακαίνιση μετατρέπει σε πολλές περιπτώσεις το «φθηνό» ακίνητο σε μια επένδυση που πλησιάζει το κόστος ενός σύγχρονου διαμερίσματος.

Οι παρεμβάσεις που ανεβάζουν το κόστος

Η εικόνα αυτή αρχίζει να επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την αγορά κατοικίας, καθώς η πλειονότητα των διαθέσιμων ακινήτων στην Ελλάδα είναι ηλικίας άνω των 30 ή και 40 ετών. Για τους υποψήφιους αγοραστές, η απόφαση δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την τιμή πώλησης, αλλά και από το ποσό που θα χρειαστεί να διαθέσουν για να κάνουν το ακίνητο λειτουργικό, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό.

Οι εργασίες που απαιτούνται σε ένα παλιό διαμέρισμα δεν περιορίζονται συνήθως σε ένα βάψιμο ή σε μια αλλαγή επίπλων κουζίνας. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, νέα κουφώματα, παρεμβάσεις θερμομόνωσης, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, καθώς και ενεργειακές αναβαθμίσεις που θεωρούνται πλέον σχεδόν απαραίτητες για τη μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι το κόστος μιας πλήρους ανακαίνισης μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 500 έως και πάνω από 800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου και την ποιότητα των υλικών που θα επιλεγούν. Αυτό σημαίνει ότι για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων ο τελικός λογαριασμός μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τις 40.000 ή ακόμη και τις 60.000 ευρώ.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος κατασκευάστηκε τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Πολλά από τα ακίνητα που αλλάζουν σήμερα χέρια δεν έχουν δεχθεί ουσιαστικές παρεμβάσεις εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος αναβάθμισής τους.

Την ίδια στιγμή, οι αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά και η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς. Εργολάβοι και τεχνικά συνεργεία κάνουν λόγο για σταθερά υψηλή ζήτηση, η οποία διατηρεί τις τιμές των εργασιών σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις

Οι επιπτώσεις αποτυπώνονται πλέον και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι ζητούν μειώσεις στις ζητούμενες τιμές, υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν σημαντικά ποσά μετά την αγορά. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί ιδιοκτήτες επιμένουν σε υψηλές αποτιμήσεις, επικαλούμενοι τη συνολική άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα νέο κριτήριο επιλογής. Δεν αρκεί πλέον η περιοχή ή τα τετραγωνικά μέτρα. Η ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου, η ηλικία των εγκαταστάσεων και το ύψος των απαιτούμενων παρεμβάσεων επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την τελική απόφαση αγοράς.

Ο ρόλος των επιδοτήσεων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα προγράμματα επιδότησης ανακαινίσεων αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κινητοποιήσει ιδιοκτήτες μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων για ενεργειακές και λειτουργικές παρεμβάσεις, καθώς θεωρεί ότι η αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ωστόσο, άνθρωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το κόστος παραμένει αποτρεπτικό για πολλούς ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά παλιά διαμερίσματα παραμένουν κενά ή υποαξιοποιημένα, καθώς οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την ανακαίνισή τους.

Το πραγματικό κόστος της αγοράς κατοικίας

Έτσι, ο πραγματικός λογαριασμός ενός σπιτιού δεν σταματά πλέον στο συμβόλαιο αγοράς. Για χιλιάδες νοικοκυριά, η ανακαίνιση έχει εξελιχθεί στον παράγοντα που καθορίζει αν ένα ακίνητο είναι πραγματικά προσιτό ή αν τελικά η επένδυση θα ξεφύγει από τα οικονομικά τους όρια. Και όσο το κόστος των εργασιών παραμένει υψηλό, η αγορά των παλαιών κατοικιών θα συνεχίσει να κρύβει εκπλήξεις για όσους θεωρούν ότι η χαμηλότερη τιμή αγοράς αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει μια καλή συμφωνία.