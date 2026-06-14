Με μια συμβολική τελετή στην Πλατεία Αετού, έξω από την Allwyn Arena, ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το σύνθημα για να αρχίσει το ταξίδι του τρόπαιου του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ.

Στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ είχαν αποφασίσει να περάσει η κούπα από σχεδόν όλες τις πόλεις της Ελλάδας ώστε όλοι οι οπαδοί της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να τη δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί της και η ώρα για να αρχίσει το ταξίδι… έφτασε.

Το σύνθημα δόθηκε από τον Ηλιόπουλο σε μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, παρουσία των άλλων μελών της διοίκησης της ΠΑΕ, του δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Γιάννη Τομπούλογλου, του Μητροπολίτη Νέας Φιλαδέλφειας, Γαβριήλ, του Θωμά Μαύρου, του Λάκη Νικολάου και άλλων παλαίμαχων παικτών.

Στην ομιλία του ο Ηλιόπουλος είπε τα εξής…

«Αγαπητοί φίλοι, φίλες, δεν θα κάνω προσφωνήσεις, γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους ότι σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη. Από τις 17 Μαΐου τους 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε, το νέο κεφάλαιο για τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, ζορίζεται σε οικονομικά θέματα, υγείας, πολιτισμικά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές, η κουλτούρα. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι οδηγός και πυξίδα.

Η 1η Ιουνίου και η 14η Ιουνίου δεν είναι τυχαίες μέρες. Η 14η συμβολίζει τα 14 πρωταθλήματα ενώ η 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος την έναρξη αυτής της δράσης. Η φλόγα που άναψε μαζί με τα σύμβολα των προγόνων μας, τη σημαία του Βυζαντίου και της ΑΕΚ θα μας θυμίζουν την επανεκκίνηση. Το Άγιο Πνεύμα να μας μεταλαμπαδεύσει πάθος και πίστη γιατί χωρίς όραμα δεν υπάρχει ελπίδα και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του.

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχαν σταθμοί για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αξίες της ΑΕΚ, στις δύσκολες στιγμές γράφεται ιστορία, αυτό πρεσβεύει η ομάδα μας. Το μέλλον γράφεται σε περιβάλλον πιο δίκαιο, που οι στόχοι κατακτώνται με προσπάθεια. Το μήνυμα στα παιδιά είναι να πιστεύουν, να αγωνίζονται με πίστη και πάθος, να διεκδικούν τα όνειρά τους. Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό, να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο όπως αξίζει στην σπουδαία πατρίδα μας. Το τρόπαιο θα ταξιδέψει σε σημαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα μεταφέροντας αξίες, ιδανικά, όραμα για το μέλλον.

Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια η Καλαμάτα, όπου τον Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια. Θα βρεθεί δίπλα σε κάθε φίλαθλο που πιστεύει σε καλύτερο αύριο, ας είναι πηγή έμπνευσης. Γι’ αυτό ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, με υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος και προσήλωση στις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι. Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα αλλά πάνω από όλα είναι κίνημα και στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ!».