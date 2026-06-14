Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εμπορικό χώρο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους.

Η φωτιά προκάλεσε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το περιστατικό και να αποτρέψουν τον κίνδυνο εξάπλωσης σε παρακείμενα κτίρια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ έχει διατεθεί και βραχιονοφόρο όχημα για την ενίσχυση των προσπαθειών σε δύσκολα σημεία του κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των γύρω οικοδομών, καθώς η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και περιβάλλεται από πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Βασικός στόχος είναι η γρήγορη οριοθέτηση της πυρκαγιάς ώστε να μην επηρεαστούν γειτονικά ακίνητα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένοι ή τραυματίες, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς, μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.