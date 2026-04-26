Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός μίλησε στο Newsbeast και τον Γιώργο Σαρρή για τους στόχους του κόμματός του, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το πώς πρέπει να γίνει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο σταθερά και αταλάντευτα έχει θέσει τα ζητήματα εδώ και ενάμιση χρόνο. Τι ζητούν οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες; Ζητούν πολιτική αλλαγή. Ζητούν να φύγει μία κυβέρνηση που συνδέεται με σκάνδαλα, με διαφθορά, με την τεράστια ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημα, το μισθό και τη σύνταξη» τόνισε ο κ. Καλαματιανός και συνέχισε:

«Πώς θα έρθει η πολιτική αλλαγή; Μέσα από την ενότητα, τη συσπείρωση και αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί μια προοπτική διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κρίσιμο, καταλυτικό ρόλο σε αυτή την ανασύσταση του προοδευτικού χώρου και προτείνω να τον αφήσουμε να εξελίξει αυτές τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες. Είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε και μέσα και έξω από τη Βουλή με αντιπολιτευτική προσπάθεια που είναι και σοβαρή και αξιόπιστη και κοστολογημένη, που απαντά στην ελληνική κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά τη θέση που θα κρατήσει σχετικά με το κόμμα, ο Τσίπρας απάντησε: Είμαι εκλεγμένος στην Ηλεία για να τους εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο, να ασκώ αντιπολίτευση, να προτείνω λύσεις και κοινοβουλευτικό έλεγχο σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός μου. Συνεχίζω να υπηρετώ την εντολή των ψηφοφόρων.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις είπε: «Βλέπουμε ότι η ΝΔ έχει ένα ποσοστό κοντά στο 25% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό σημαίνει ότι επιβραβεύει την κυβερνητική πολιτική 1 στους 4 πολίτες. Σε άλλες εποχές αυτό το ποσοστό θα ήταν πολύ χαμηλό. Τι συμβαίνει όμως στον προοδευτικό χώρο; Υπάρχει κατακερματισμός, πολλά κόμματα, πολλές εκπροσωπήσεις, δεν υπάρχει συσπείρωση, δεν υπάρχει ενότητα.

Έχουμε προτείνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος ώστε να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά κυρίως να υπάρχει και μία θεσμική αποκατάσταση. Γιατί τα χτυπήματα στο κράτος δικαίου που έχει επιφέρει αυτή η κυβέρνηση είναι πάρα πολλά, είχαμε εδώ την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κα Κοβέση, που έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες σχετικά με την υποβάθμιση του κράτους δικαίου.

Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε τα 10+1 σημεία που περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων, την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την παραγωγική ανασυγκρότηση, συγκεκριμένα μέτρα για τη δημόσια Παιδεία, Υγεία. Για όλα αυτά χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Στο ερώτημα γιατί δεν υπάρχει σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων απάντησε: «Αν δούμε τα προγράμματα των κομμάτων του προοδευτικού τόξου θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Ίσως υπάρχουν αρνήσεις που έχουν να κάνουν με κάποιο κομματικό πατριωτισμό ή μια λογική ποιος θα έρθει δεύτερος.

Η συνεργασία θα πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές. Δεν είναι στόχος να καταγράψουμε απλά δυνάμεις, το ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Προϋποθέτει πριν τις εκλογές να υπάρχει διάλογος και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

