Λίγο πριν ο Akylas ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026, στον Α’ Ημιτελικό της 12ης Μαΐου, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης παρουσίασε στο YFSF μια εμφάνιση εμπνευσμένη από εκείνη του καλλιτέχνη στον εθνικό τελικό.

Ερμηνεύοντας το «Ferto», ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εντυπωσίασε τόσο φωνητικά όσο και σκηνικά, μεταφέροντας στη σκηνή του show την ατμόσφαιρα και την εικόνα της εμφάνισης του Akyla.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης σχολίασε: «Με κέρδισες, με ένα εσωτερικό χαμόγελο. Μου άρεσε κάποια στιγμή που ξέφυγε ένα γελάκι, το λάτρεψα. Ξέρεις αυτές οι μικρές ατέλειες είναι που κάνουν την ψυχή του καλλιτέχνη να φεύγει μπροστά. Τι ωραίο ρε παιδί μου. Ήσουν, κατά τη γνώμη μου, πολύ κοντά στη φωνή του Akyla», είπε στον Παναγιώτη Ραφαηλίδη.

Ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 την Τρίτη 12 Μαΐου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το «Ferto». Ο Έλληνας εκπρόσωπος θα εμφανιστεί 4ος στη σειρά, με το τραγούδι να συγκαταλέγεται στα φαβορί, καθώς η χώρα μας βρισκόταν στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων πριν από τον ημιτελικό.

Σημειώνεται ότι νικήτρια της χθεσινής βραδιάς ήταν η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία υποδύθηκε τον περσινό νικητή της Eurovision, JJ, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Αυστρία με το τραγούδι «Wasted Love».