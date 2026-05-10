Η Μαριάντα Πιερίδη επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar το βράδυ της Κυριακής, χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν. Το θέμα της βραδιάς ήταν αφιερωμένο στη Eurovision και οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να μεταμορφωθούν σε αγαπημένους καλλιτέχνες του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Η γνωστή τραγουδίστρια είχε να φέρει εις πέρας μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς έπρεπε να υποδυθεί τον περσινό νικητή της Eurovision, JJ, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει την Αυστρία με το τραγούδι «Wasted Love». Η μεταμφίεσή της κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον, ενώ η σκηνική της παρουσία απέσπασε θετικά σχόλια από την πρώτη στιγμή.

Λίγο πριν από τη φετινή διοργάνωση της Eurovision, η Μαριάντα Πιερίδη κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή του show έναν αέρα… Αυστρίας, παρουσιάζοντας ένα act που συνδύαζε εντυπωσιακή εικόνα και δυνατή ερμηνεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ενώ οι κριτές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για το αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι φωνητικές της δυνατότητες, με αρκετούς να σχολιάζουν πως επρόκειτο για μία από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς.

Ο Γιώργος Θεοφάνους μάλιστα εμφανίστηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την προσπάθειά της και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν ό,τι πιο ωραίο έχουμε δει μέχρι τώρα! Επαγγελματικότατο, σωστότατο, δεν είχα ιδέα ότι έχεις τέτοια φωνή και το παραδέχομαι δημόσια».

Η εμφάνιση της Μαριάντα Πιερίδη συζητήθηκε έντονα και στα social media και φυσικά ήταν αυτή που κέρδισε τον διαγωνισμό συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία.