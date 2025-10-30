Μια νέα σφαγή συγκλονίζει το Σουδάν, όπου 460 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μαιευτήριο, λίγες μόλις ημέρες μετά από διήμερο μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 άμαχους πολίτες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι το Μαιευτήριο της Σαουδικής Αραβίας στο Ελ Φάσερ, το τελευταίο εν λειτουργία στην πόλη, δέχθηκε επίθεση για τέταρτη φορά μέσα σε έναν μήνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια νοσοκόμα και να τραυματιστούν τρεις ακόμα υγειονομικοί.

Δύο μέρες αργότερα, έξι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο -τέσσερις γιατροί, μια νοσηλεύτρια και ένας φαρμακοποιός- απήχθησαν, ενώ πάνω από 460 ασθενείς και συνοδοί τους εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από παραστρατιωτικούς της οργάνωσης RSF (Rapid Support Forces).

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πτώματα σκορπισμένα στο πάτωμα του νοσοκομείου, ανάμεσα σε συντρίμμια και κατεστραμμένο ιατρικό εξοπλισμό.

Maternity hospital massacre leaves 460 dead: Fresh horror in Sudan as patients and staff are butchered, after 2,000 civilians were executed in two days https://t.co/epfS4sft1v — Daily Mail (@DailyMail) October 30, 2025

«Εκείνη τη στιγμή χειρουργούσα μια γυναίκα όταν άρχισε ο βομβαρδισμός. Ένας όλμος χτύπησε το νοσοκομείο. Οι πληγές της ήταν ανοιχτές και όλοι έτρεχαν γύρω μου», δήλωσε στη UNFPA των Ηνωμένων Εθνών η γυναικολόγος Δρ. Σουχίμπα.

Η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν (SAF) και τους παραστρατιωτικούς της RSF του Μοχάμαντ Χαμντάν Ντάγκλο (Χεμέτι).

Σύμφωνα με συμμάχους του στρατού, στις 26 και 27 Οκτωβρίου οι RSF εκτέλεσαν πάνω από 2.000 άμαχους, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν μαζικές δολοφονίες και ομαδικούς τάφους γύρω από το Ελ Φάσερ.

Maternity hospital massacre leaves 460 dead: Fresh horror in Sudan as patients and staff are butchered, after 2,000 civilians were executed in two days https://t.co/HhtLZODZmP — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 30, 2025

Αναλύσεις του Πανεπιστημίου Yale δείχνουν ομάδες αντικειμένων σε μέγεθος ανθρώπινου σώματος και ερυθρή αποχρωματισμένη γη, πιθανόν από αίμα ή ανασκαφές για ταφές.

Σε βίντεο που αυθεντικοποίησε το AFP, μαχητές της RSF εκτελούν άοπλους πολίτες εξ επαφής, ενώ άλλο υλικό δείχνει παιδιά-στρατιώτες να σκοτώνουν εν ψυχρώ.

ΟΗΕ και διεθνείς αναλυτές μιλούν πλέον για πιθανά εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σε άμεση παύση των εχθροπραξιών και σε τερματισμό της πολιορκίας του Ελ Φάσερ, ενώ διεθνείς δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς εδώ και μήνες να μεσολαβήσουν.

Η RSF ελέγχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής χώρας, ενώ ο στρατός του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν διατηρεί τον έλεγχο στο βορρά και το κέντρο. Το Σουδάν φαίνεται να έχει διαιρεθεί de facto, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι ίσως δεν μπορέσει να ενωθεί ξανά.

Ο Ντάγκλο δήλωσε ότι «λυπάται για τους κατοίκους του Ελ Φάσερ» αλλά αρνήθηκε ότι στοχοποιούνται πολίτες.