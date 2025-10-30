Τον γύρο του κόσμου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι εικόνες φρίκης από τη σφαγή χιλιάδων ανθρώπων στο Σουδάν. Η Ναουάλ Χαλίλ εργαζόταν εθελοντικά ως νοσοκόμα για τρία χρόνια στο νοσοκομείο του Ελ Φασέρ, όταν η πόλη καταλήφθηκε την Κυριακή από τις Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF). Ήταν απασχολημένη με τη φροντίδα ασθενών, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα που χρειαζόταν μετάγγιση αίματος, όταν ξεκίνησε η επίθεση.

«Σκότωσαν έξι τραυματίες στρατιώτες και πολίτες στα κρεβάτια τους. Μερικοί από αυτούς ήταν γυναίκες», λέει. «Δεν ξέρω τι απέγιναν οι άλλοι ασθενείς μου. Έπρεπε να τρέξω όταν εισέβαλαν στο νοσοκομείο».

Η 27χρονη Χαλίλ πυροβολήθηκε στο δεξί πόδι και στον μηρό, όταν οι μαχητές των RSF ανέλαβαν τον έλεγχο του κοντινού στρατιωτικού αρχηγείου. Έφυγε από την πόλη και περπάτησε για μια μέρα, τραυματισμένη και χωρίς φαγητό, για να φτάσει στην πόλη Γκάρνεϊ. «Στο δρόμο, μου πήραν το τηλέφωνο και τα χρήματα. Έμεινα χωρίς τίποτα», λέει.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά – περπάτησαν για δύο ημέρες για να φτάσουν στην πόλη Ταουίλα στο Βόρειο Νταρφούρ, αφού έφυγαν από το Ελ Φασέρ, το οποίο καταλήφθηκε μετά από 18μηνη πολιορκία.

Η Ταουίλα, περίπου 55 χλμ. δυτικά της Ελ Φασέρ, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της φατρίας του Σουδανικού Απελευθερωτικού Στρατού (SLA-AW) υπό την ηγεσία του Αμπντούλ Ουαχίντ Μοχάμεντ αλ-Νουρ.

Την Τρίτη, οι Ενωμένες Δυνάμεις – που είναι σύμμαχοι του στρατού του Σουδάν – κατηγόρησαν τις RSF για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων από την πτώση της πόλης. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι υπάρχουν βίντεο που δείχνουν «δεκάδες άοπλους άνδρες να πυροβολούνται ή να κείτονται νεκροί, περιτριγυρισμένοι από μαχητές των RSF».

Σύμφωνα με μάρτυρες, χιλιάδες ακόμη άμαχοι παραμένουν παγιδευμένοι από τις RSF και τις συμμαχικές πολιτοφυλακές στο Γκάρνεϊ, νοτιοδυτικά του Ελ Φασέρ. Πολλοί από αυτούς είναι πρώην στρατιώτες του σουδανικού στρατού, των Ενωμένων Δυνάμεων και άλλων ένοπλων ομάδων που πολεμούσαν στο πλευρό του στρατού. Σύμφωνα με επιζώντες που κατάφεραν να φτάσουν στην Ταουίλα, κρατούνται επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τα λύτρα που απαιτούνται, τα οποία κυμαίνονται από 5 έως 10 εκατομμύρια σουδανικές λίρες (6.800 έως 13.600 ευρώ). Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν κρατούνται για μέρες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απελευθερώνονται μόνο αφού αρρωστήσουν σοβαρά, αναφέρει ο βρετανικός Guardian.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο SLA-AW επέτρεψε στις κυβερνητικές δυνάμεις που εγκατέλειπαν το Ελ Φασέρ να εισέλθουν στην Ταουίλα, υπό τον όρο ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους.

Ο 28χρονος Άνταμ Γιαγκούμπ, οδηγός από το Σενάρ στο κεντρικό Σουδάν, γλίτωσε παρά τρίχα τον θάνατο, αφού συνελήφθη από τρεις πολτιοφύλακες που επέβαιναν σε καμήλες κοντά στο Γκάρνεϊ.

«Ήθελαν να μου κόψουν το κεφάλι με ένα μαχαίρι», λέει στον Guardian, δείχνοντας το χέρι του, το οποίο ένας από τους μαχητές χτύπησε με τη λαβή ενός τουφεκιού AK-47. «Τότε ένας από αυτούς με αναγνώρισε – ο αδελφός του είχε δουλέψει μαζί μου – και τους ικέτεψε να μην με σκοτώσουν. Ήμασταν 18 άτομα που φύγαμε μαζί από το Ελ Φασέρ, αλλά μόνο οκτώ κατάφεραν να φτάσουν στην Ταουίλα. Νομίζω ότι οι άλλοι είναι νεκροί».

Ο Γιαγκούμπ λέει ότι είδε 22 πτώματα κοντά σε αυτό που αποκάλεσε «ψεύτικο πηγάδι» που χρησιμοποιούσαν οι RSF και οι συμμαχικές πολιτοφυλακές μεταξύ Γκάρνεϊ και Ταουίλα. «Είναι παγίδα», λέει. «Οι άνθρωποι περπατούν όλη μέρα χωρίς νερό και όταν φτάνουν εκεί, οι πολιτοφυλακές τους περιμένουν. Σκότωσαν 22 άνδρες εκεί και πήραν τα πτώματα για να τα κρύψουν».

Ένας άλλος νοσοκόμος που δραπέτευσε από το νοσοκομείο της Ελ Φασέρ μετά την επίθεση της Κυριακής είπε ότι οι μαχητές των RSF μπήκαν από μια πύλη και άνοιξαν πυρ εναντίον των ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ. «Δραπετεύσαμε από μια άλλη πύλη, αλλά με χτύπησαν στο κεφάλι με ένα τουφέκι», λέει.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση την Τετάρτη, ο επικεφαλής των RSF, στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, γνωστός ως Χεμετί, είπε ότι κάθε στρατιώτης ή αξιωματικός που «παραβίασε τα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου» θα λογοδοτήσει.

Πολλοί από όσους δραπέτευσαν από το Ελ Φασέρ πέρασαν ώρες κρυμμένοι κοντά στη μονάδα πυροβολικού του στρατού πριν διαφύγουν προς τα δυτικά υπό το κάλυμμα της νύχτας. Οι ήδη εκτοπισμένες οικογένειες από το στρατόπεδο Αμπού Σουκ της πόλης αναγκάστηκαν να μετακινηθούν ξανά, αναζητώντας καταφύγιο στη γειτονιά Νταράτζα Ούλα πριν τελικά κατευθυνθούν προς την Ταουίλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όσους συνελήφθησαν από τις RSF στο Γκάρνεϊ δόθηκε νερό αναμεμειγμένο με αλεύρι για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, αφού είχαν περπατήσει για μια ολόκληρη μέρα χωρίς προμήθειες. Οι επιζώντες ανέφεραν ότι στη συνέχεια οι άνθρωποι χωρίστηκαν ανά φύλο και φερόμενη ιδιότητα: οι άνδρες που θεωρήθηκαν ύποπτοι ως μαχητές κρατήθηκαν, ενώ ορισμένοι άμαχοι αφέθηκαν ελεύθεροι ή απελευθερώθηκαν μετά την καταβολή λύτρων.

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) αναφέρει ότι αντιμετωπίζει μεγάλη εισροή ανθρώπων στην κλινική της στο νοσοκομείο της Ταουίλα.

«Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έφτασαν [από το Ελ Φασέρ] τη νύχτα με τα πόδια και με φορτηγά, μετά από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι. Πολλοί ήταν σε κατάσταση μεγάλης αδυναμίας, υποφέροντας από υποσιτισμό και αφυδάτωση», λέει ο συντονιστής του προγράμματος της MSF, Σιλβάν Πενικό.