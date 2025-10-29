Η λέξη «κόλαση» μπορεί να περιγράψει στο ελάχιστο όλα όσα συμβαίνουν στο Σουδάν που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί σφαγή χιλιάδων ανθρώπων, η οποία είναι ορατή από το διάστημα.

Χολέρα, 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι που τρώνε τροφές ζώων αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο προς κατανάλωση, βιασμοί, διαμελισμοί, εκτελέσεις και ό,τι χειρότερο μπορεί να διανοηθεί ο ανθρώπινος νους είναι σε εξέλιξη, σε μαζικό κι όλας βαθμό.

Το Al Jazeera περιγράφοντας την κατάσταση έγραψε ότι το επίκεντρο των συγκρούσεων έχει μετατοπιστεί στην πόλη Ελ-Φασέρ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, που κατέλαβαν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF).

Η Ελ-Φασέρ έπεσε την Κυριακή μετά από 18 μήνες πολιορκίας από τις RSF, οι οποίες εμπόδιζαν την είσοδο τροφίμων και βασικών ειδών για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό της πόλης.

Το Σουδάν έχει καταστραφεί από έναν εμφύλιο πόλεμο τα τελευταία δυόμισι χρόνια, ο οποίος έχει προκαλέσει περίπου 40.000 θανάτους και τον εκτοπισμό 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Τι συνέβη στην Ελ-Φασέρ;

Η RSF κατέλαβε την Κυριακή την πόλη Ελ-Φασέρ, καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις που είχαν απομείνει στις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν (SAF) στην περιοχή του Νταρφούρ.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν, μέχρι την Τετάρτη είχαν σκοτωθεί περίπου 2.000 άτομα, ενώ το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν αναφέρει ότι τουλάχιστον 1.500 άτομα έχουν σκοτωθεί.

Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη βρισκόταν υπό πολιορκία για 18 μήνες, αναγκασμένοι να επιβιώσουν με ζωοτροφές, καθώς η RSF κατασκεύασε 56 χιλιόμετρα (35 μίλια) φραγμάτων, εμποδίζοντας την είσοδο τροφίμων και φαρμάκων και αποκλείοντας τις οδούς διαφυγής.

Βίντεο που μοιράστηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από την υπηρεσία επαλήθευσης Sanad του Al Jazeera έδειχναν μαχητές της RSF να εκτελούν και να βασανίζουν ανθρώπους. Τα μέλη της RSF έχουν συχνά καταγράψει τον εαυτό τους να διαπράττει φρικαλεότητες στο παρελθόν.

Σουδανικές ιατρικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου Γιατρών του Σουδάν, δήλωσαν ότι η RSF διαπράττει μαζικές δολοφονίες, συλλαμβάνει ανθρώπους και επιτίθεται σε νοσοκομεία.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι ενέργειες της RSF περιλάμβαναν συνοπτικές εκτελέσεις ανθρώπων που προσπαθούσαν να διαφύγουν και ότι υπήρχαν «ενδείξεις ότι οι δολοφονίες είχαν εθνοτικά κίνητρα».

Μια ανάλυση του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) του Πανεπιστημίου Yale φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αναφορές για μαζικές δολοφονίες, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και δεδομένα τηλεπισκόπησης.

Η HRL κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συσσωματώσεις αντικειμένων και οι αποχρωματισμοί του εδάφους αποτελούν ενδείξεις ανθρώπινων σωμάτων και λιμνών αίματος. Οι συσσωματώσεις και οι αποχρωματισμοί δεν εμφανίζονταν στις εικόνες που τραβήχτηκαν πριν από την εισβολή της RSF, σύμφωνα με την έκθεση.

Περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Φασέρ σε μόλις δύο ημέρες, οι περισσότεροι με τα πόδια προς την Ταβίλα, 70 χιλιόμετρα (43 μίλια) δυτικά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Περίπου 177.000 άμαχοι παραμένουν παγιδευμένοι στο Ελ Φασέρ, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Εν τω μεταξύ, έχουν αναφερθεί φρικαλεότητες στο Μπάρα, στη γειτονική πολιτεία του Βόρειου Κορντοφάν, την οποία η RSF ανακοίνωσε ότι κατέλαβε στις 25 Οκτωβρίου και όπου, σύμφωνα με αναφορές, επιτέθηκε σε πολίτες και ανθρωπιστικούς εργαζόμενους.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πέντε Σουδανοί εθελοντές της οργάνωσης σκοτώθηκαν στο Μπάρα και ότι άλλοι τρεις αγνοούνται.

Η Μπάρα βρίσκεται λίγο έξω από την Ελ-Ομπέιντ, μια στρατηγικής σημασίας πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουδάν, αλλά την οποία η RSF προχωράει για να καταλάβει.

Γιατί είναι σημαντικές οι Ελ-Φασέρ και Ελ-Ομπέιντ

Και οι δύο είναι μεγάλες πόλεις που βρίσκονται στο δυτικό Σουδάν και έχουν καταστεί σημαντικά πεδία μάχης.

Η RSF έχει ήδη εδραιωθεί βαθιά σε όλη τη δυτική πλευρά της χώρας και επιθυμεί να κυριαρχήσει πλήρως στην περιοχή, ενώ η SAF προσπαθεί να εισχωρήσει στο έδαφος της RSF από τα οχυρά της στην ανατολική πλευρά.

Η Ελ-Φασέρ είναι η πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ και, μέχρι την Κυριακή, ήταν η τελευταία μεγάλη πόλη που δεν είχε πέσει στα χέρια της RSF στο Νταρφούρ. Με την κατάληψή της αυτή την εβδομάδα, η χώρα είναι πλέον ουσιαστικά χωρισμένη μεταξύ ενός ανατολικού τμήματος που ελέγχεται από τις SAF και ενός δυτικού τμήματος που ελέγχεται από την RSF.

Η RSF έχει ανακηρύξει παράλληλη κυβέρνηση σε ολόκληρο το Νταρφούρ, ενώ ο σουδανικός στρατός βρίσκεται στα οχυρά της ανατολικής, κεντρικής και βόρειας περιοχής.

Η Ελ-Ομπέιντ είναι η πλούσια σε πετρέλαιο πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν, στην περιοχή Κορντοφάν που συνορεύει με το Νταρφούρ, και αποτελεί στρατηγικό σύνδεσμο μεταξύ του Νταρφούρ και του Χαρτούμ.

Ελέγχεται επί του παρόντος από την SAF, αλλά η RSF προσπαθεί να την περικυκλώσει, κάτι που θα σήμαινε την απώλεια του κρίσιμου απομονωτικού χώρου της SAF μεταξύ της βάσης της στο Χαρτούμ και του εδάφους της RSF, σύμφωνα με αναλυτές.

Στις 25 Οκτωβρίου, η RSF ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε την Μπάρα, μόλις 59 χιλιόμετρα (37 μίλια) από την Ελ-Ομπέιντ, την οποία η SAF είχε μόλις καταλάβει τον Σεπτέμβριο.

Η RSF είχε ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον του el-Obeid από το Bara, προσπαθώντας να το πολιορκήσει, και τώρα μπορεί να πλησιάσει το el-Obeid, όπου τουλάχιστον 137.000 άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο μέχρι τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Mercy Corps.

Ποιοι είναι οι RSF;

Η παραστρατιωτική ομάδα αρχικά σχηματίστηκε ως «Τζανζαγουίντ», νομαδικές ένοπλες φυλετικές ομάδες που πολέμησαν για τον μακροχρόνιο πρόεδρο Ομάρ αλ-Μπασίρ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Νταρφούρ που ξεκίνησε το 2003, και έγιναν φοβερές για τη σκληρότητά τους.

Οι Τζαντζαουίντ κατηγορήθηκαν ότι στόχευαν τις επαναστατικές φυλές, με ορισμένες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα να το χαρακτηρίζουν ως γενοκτονία, με 100.000 έως 300.000 νεκρούς και 2,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Το 2013, ο αλ-Μπασίρ επισημοποίησε τη Janjaweed ως RSF, με περίπου 100.000 μέλη. Στη συνέχεια, ένας νόμος του 2017 της έδωσε περισσότερη εξουσία ως ανεξάρτητη δύναμη ασφαλείας.

Η RSF συνέβαλε στην ανατροπή του αλ-Μπασίρ κατά τη διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης του 2019. Στη συνέχεια, το 2021, συμμάχησε με τις SAF για να ανατρέψει τον πολιτικό πρωθυπουργό Αμπντάλα Χαμντόκ, τερματίζοντας την πολιτική-στρατιωτική μεταβατική κυβέρνηση.

Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση στο Σουδάν;

Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ του Hemedti και του al-Burhan αυξήθηκαν σχετικά με το πότε η RSF θα συγχωνευόταν με την SAF και ποια ομάδα θα ηγούνταν, με αποτέλεσμα την έκρηξη του πολέμου στις 15 Απριλίου 2023.

Η κύρια διαμάχη αφορά το ποιος θα ηγηθεί της χώρας, με την SAF να απαιτεί την πλήρη ενσωμάτωση της RSF στις τάξεις και τη διοικητική της δομή.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει και τις δύο πλευρές για τη διάπραξη φρικαλεοτήτων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η RSF και οι συμμαχικές της ένοπλες ομάδες διέπρατταν γενοκτονία στο Νταρφούρ.