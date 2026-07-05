Ένα από τα πρώτα και πιο συμβολικά νομοθετήματα της νέας κυβέρνησης του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία αφορά τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης Αρχής με αντικείμενο την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με οικονομικά εγκλήματα και υποθέσεις διαφθοράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» και του Γιώργου Καλλιαδάκη, η κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές της 12ης Απριλίου προωθεί τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), ενός θεσμού που αποκτά σημαντικά διευρυμένες αρμοδιότητες σε σχέση με τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου.

Η νέα Αρχή θα λειτουργεί ως αυτόνομος δημόσιος οργανισμός, με δική της διοίκηση, και θα αναλαμβάνει τόσο τον εντοπισμό όσο και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με ποινικές υποθέσεις. Παράλληλα, θα μπορεί να αναλαμβάνει τη διοίκηση εταιρειών, αλλά και την προστασία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες.

Ευρείες εξουσίες και πρόσβαση σε στοιχεία

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η NVVH θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δημόσια μητρώα και άλλα κρίσιμα στοιχεία ακόμη και πριν από την επίσημη άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ζητά πληροφορίες και από άλλες κρατικές υπηρεσίες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ

Στις περιπτώσεις όπου μια εταιρεία έχει τεθεί υπό κρατική εποπτεία, η νέα Αρχή θα μπορεί ακόμη και να αντικαθιστά τη διοίκησή της, ασκώντας τις αρμοδιότητες του ανώτατου οργάνου της, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις για την αξιοποίηση ή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Η υπόθεση που επιτάχυνε τις εξελίξεις

Το δημοσίευμα συνδέει τη νομοθετική πρωτοβουλία με πρόσφατες υποθέσεις που απασχόλησαν τις ουγγρικές αρχές, στις οποίες φέρεται να μεταφέρθηκαν περιουσιακά στοιχεία εκτός χώρας λίγο πριν ξεκινήσουν οι σχετικές έρευνες.

Ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του γιου πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ουγγαρίας, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετέφερε περιουσιακά στοιχεία σε κοντέινερ με προορισμό το Ντουμπάι ήδη από τον Μάρτιο, ενώ ακολούθησαν μεταφορές χρημάτων εκατομμυρίων ευρώ και άλλων πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων. Στο δημοσίευμα γίνεται ακόμη αναφορά σε πολυτελή αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και Ferrari, τα οποία οι εισαγγελικές αρχές επιδιώκουν να εντοπίσουν και να επαναφέρουν στην Ουγγαρία.

Τι αλλάζει σε σχέση με το σημερινό σύστημα

Κατά την ανάλυση του Γιώργου Καλλιαδάκη, η νέα Αρχή δεν θα περιορίζεται στον ρόλο της οικονομικής πληροφόρησης ή της συνεργασίας με τις εισαγγελικές αρχές, αλλά θα αποκτήσει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεων που θα αναλαμβάνει.

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες

Όπως επισημαίνεται, αντίστοιχοι θεσμοί λειτουργούν ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο το ουγγρικό μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Ο αρθρογράφος σημειώνει, πάντως, ότι η πραγματική επιτυχία του νέου θεσμού δεν θα κριθεί από τον αριθμό των υποθέσεων που θα ανοίξει, αλλά από το κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει ανεξάρτητα όταν οι έρευνες αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με το προηγούμενο πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο.