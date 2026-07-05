Η τεχνητή νοημοσύνη, η ευέλικτη εργασία και η αναζήτηση περισσότερων από μίας πηγών εισοδήματος αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Generation Z σχεδιάζει την επαγγελματική της πορεία.

Οι νεότεροι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν σταδιακά το παραδοσιακό μοντέλο μιας σταθερής καριέρας στον ίδιο εργοδότη και στρέφονται σε πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αναζητώντας μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας της International Workplace Group (IWG), σύμφωνα με την οποία ένας στους τρεις εργαζόμενους της Gen Z είτε έχει ήδη αναπτύξει είτε εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει μια δεύτερη επαγγελματική δραστηριότητα. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς (48%) δηλώνουν ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματός τους, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος ζωής και οι οικονομικές υποχρεώσεις οδηγούν πολλούς νέους στην αναζήτηση πρόσθετων αποδοχών.

Η καριέρα ως «χαρτοφυλάκιο» επαγγελματικών επιλογών

Η έρευνα δείχνει ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζει πλέον την καριέρα της ως ένα «χαρτοφυλάκιο» επαγγελματικών δραστηριοτήτων και όχι ως μία γραμμική διαδρομή. Το μοντέλο των λεγόμενων portfolio careers, δηλαδή ο συνδυασμός διαφορετικών εργασιών, συνεργασιών ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και καλύτερη προστασία απέναντι στις διαρκείς αλλαγές της αγοράς εργασίας.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή αυτή διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (55%) εκτιμούν ότι η AI θα επηρεάσει ουσιαστικά την επαγγελματική τους πορεία τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες αλλά και νέες απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό επενδύουν περισσότερο στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ευκολότερα στις εξελίξεις.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Όσο περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες αυτοματοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι ανθρώπινες δεξιότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού θεωρεί ότι χωρίς δημιουργικότητα, συνεργασία και κριτική σκέψη η καινοτομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί, ενώ το 65% πιστεύει ότι η ενσυναίσθηση παραμένει χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί αλλάζουν συχνότερα εργασία

Οι υψηλότερες αποδοχές εξακολουθούν, πάντως, να αποτελούν τον βασικό λόγο αλλαγής εργασίας. Το 43% των εργαζομένων της Gen Z δηλώνει ότι άλλαξε εργασία δύο ή τρεις φορές μέσα στην τελευταία τριετία, ενώ για το 30% η αύξηση των αποδοχών ήταν ο σημαντικότερος λόγος της μετακίνησης.

Ωστόσο, οι νέοι εργαζόμενοι δεν ακολουθούν πλέον την παραδοσιακή πορεία μιας σταδιακής ανέλιξης μέσα στην ίδια επιχείρηση. Αντίθετα, επιλέγουν να μετακινούνται συχνότερα μεταξύ διαφορετικών ρόλων, κλάδων ή έργων, αναζητώντας καλύτερες οικονομικές απολαβές αλλά και περισσότερες εμπειρίες που θα ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Η αξία της υβριδικής εργασίας

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Gen Z και στην ποιότητα της καθημερινότητας. Οι πολύωρες μετακινήσεις προς και από τον χώρο εργασίας αντιμετωπίζονται πλέον ως σημαντικό αντικίνητρο, καθώς περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο για προσωπική ζωή, εκπαίδευση ή πρόσθετη επαγγελματική δραστηριότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 65% δηλώνει πως θα ήταν λιγότερο πιθανό να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή μια δεύτερη δουλειά, εάν έπρεπε να αφιερώνει καθημερινά πολλές ώρες στις μετακινήσεις. Αντίθετα, η υβριδική εργασία δημιουργεί περισσότερο διαθέσιμο χρόνο, τον οποίο αρκετοί νέοι αξιοποιούν είτε για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες είτε για να αναπτύξουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 24% δηλώνει ότι η υβριδική εργασία μειώνει αισθητά τον χρόνο μετακίνησης, το 20% ότι του επιτρέπει να δοκιμάζει νέες επαγγελματικές ιδέες χωρίς να εγκαταλείψει την κύρια εργασία του, ενώ το 21% θεωρεί ότι διευκολύνει τη συνεργασία με επαγγελματίες εκτός του βασικού αντικειμένου απασχόλησής του.

Οι νέες προτεραιότητες

Όπως επισημαίνει ο Country Manager της IWG για την Ελλάδα και την Κύπρο, Αλέξανδρος Κουδουνάς, η Generation Z εισέρχεται στην αγορά εργασίας σε μια περίοδο ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και προσαρμόζεται επενδύοντας σε νέες δεξιότητες, περισσότερες επαγγελματικές επιλογές και ευέλικτα μοντέλα εργασίας. Όπως σημειώνει, η δυνατότητα εργασίας κοντά στον τόπο κατοικίας και η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων επιτρέπουν στους νέους να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους, να αναπτύσσουν νέες συνεργασίες και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η νέα γενιά εργαζομένων δεν αναζητά απλώς μια καλύτερη θέση εργασίας. Αναζητά μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερες επιλογές και ένα μοντέλο απασχόλησης που θα της επιτρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα στις τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, αντιμετωπίζοντας την καριέρα όχι ως μία διαδρομή, αλλά ως μια διαρκή διαδικασία εξέλιξης.