Συγκίνηση και χιούμορ από τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος σχολίασε με τον δικό του τρόπο τις εικόνες που δημιουργήθηκαν γύρω από την τοιχογραφία του στο Μιλγουόκι.

Η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους φιλάθλους της ομάδας του Μιλγουόκι, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τον άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο.

Σε κεντρικό σημείο της πόλης, η γνωστή τοιχογραφία με τον «Greek Freak» μετατράπηκε σε ένα αυθόρμητο σημείο φόρου τιμής. Φανέλες, λουλούδια και διάφορα αναμνηστικά άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από το έργο, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο αποχαιρετισμό σε έναν θρύλο της ομάδας.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο δεν άφησε ασχολίαστες τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media. Πιστός στο χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, απάντησε κάτω από σχετική ανάρτηση με μία ατάκα που έγινε αμέσως viral.

«Παιδιά, είμαι ακόμα ζωντανός», έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από φίλους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο.